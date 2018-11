Bombazo en 'GH VIP': "Makoke se lió con Carlos Lozano estando con Kiko Matamoros"

'GH VIP' ha celebrado su debate, presentado un domingo más por Sandra Barneda. En la emisión, que cosechó un 18,1% de share con y 2,3 millones de espectadores, se recogió lo más destacado que ha ocurrido en el reality de Telecinco desde la gala del pasado jueves.

El bombazo de la noche fue, sin duda, una afirmación de Miriam Saavedra acerca de su ex, Carlos Lozano, y Makoke, ex de Kiko Matamoros.

Según la peruana, ambos son más que amigos. "¿Tú que has tenido con Carlos Lozano estando con Kiko?", chillaba la joven. "Eh, ¡cuéntalo! ¡Eres una falsa", añadía.

La exmodelo no daba crédito a lo que estaba sucediendo. Intentó escapar de la histeria de Miriam varias veces con un "deja de beber".

Miriam estaba fuera de sus casillas, y sus compañeros no daban crédito a su sucedido. "Acaba de perder el concurso", dijo Suso. Recordemos que la joven era una de las favoritas a ganar esta sexta edición.

Mónica Hoyos alucina

Pero ahí no quedó todo. Mónica Hoyos, también concursante del reality y expareja de Carlos Lozano, 'flipaba' con lo que estaba sucediendo, aunque no sabía si creerlo o no: "Miriam le ha dicho eso a Makoke para hacerme daño a mí, para que yo escuchase que Carlos se había liado con Makoke estando conmigo".

Lo cierto es que este tema ya había salido a relucir, por encima, anteriormente en el reality, pero Miriam nunca se había atrevido a preguntárselo tan abiertamente a Makoke a la cara.

Hugo Castejón, ex de Miriam, que estaba en plató, intentó defender a su amada, pero lo hizo con argumentos que no gustaron a la presentadora: que la joven estaría sufriendo "ataques racistas". "Este es un país que ha aceptado a la gente de fuera, no consiento que se juegue con eso", dijo Barneda.

