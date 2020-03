La sorprendente reacción de Chenoa, presa del pánico por el coronavirus.

Chenoa, de 44 años, ha tenido una sorprendente reacción en la estación del AVE cuando una reportera de Europa Press se acercó para preguntarle por los preparativos de su boda con Miguel Ángel Sánchez Encinas. “No me vais a poner eso en la boca”, comenzaba diciendo mientras señalaba el micrófono. Unas palabras inesperadas que dejan sin saber qué a la periodista.

Después, la cantante y jurado de 'Tu cara me suena' se mostró visiblemente preocupada por el coronavirus y los numerosos contagios que se están produciendo en España y le exigió a la reportera que tomara distancia: “Te lo sigo en serio, a un metro. No, es por prudencia”.

“Si escupes saliva en la gomaespuma, ¿qué hago yo?”

“Estamos todos un poco asustados”, se escucha decir a la reportera tratando de quitarle tensión al momento. Rápidamente, la cantante le contestaba: “¡Hombre, no! Pero si escupes saliva en la gomaespuma, ¿qué hago yo? ¿Lo entiendes, no?”, replicaba Chenoa.

A pesar de que la reportera trató de tranquilizarla asegurándola que no lo tenía, su intento no sirvió para nada. “No lo digo a mal, lo digo guay, por prudencia”, explicaba aunque se la notaba molesta.La periodista le contestaba: “Pues nos retiramos un poquito. Simplemente queríamos saber cómo estas”.

Sin embargo, la expareja de David Bisbal seguía insistiendo con el tema, mostrando el pánico que le tiene al coronavirus: “No me pongo mascarilla pero porque no estoy mal, pero no quiero estar mala, quiero trabajar”.