Patrick Reynès, el hombre que hizo del mar su gran pasión

Como CEO de IPM Group, es el responsable de algunas de las marinas y varaderos más importantes de nuestras costas: Marina Port de Mallorca, Marina Ibiza o el varadero STP Shipyard Palma entre ellas. En total, unos 800 amarres, con más de 6.000 entradas de barcos al año, en un universo con el mar como protagonista y junto al cual Patrick Reynés ha pasado toda su vida. Hablamos con él de IPM Group, sus instalaciones, el turismo náutico y, por supuesto, del mar.

La temporada de verano

“La previsión para el verano no era buena. Se ha reactivado el turismo nacional y local, que sí está navegando, y el europeo. Al final de la temporada, las previsiones se habrán visto superadas. Echamos en falta clientes americanos, árabes o rusos de grandes esloras que ya eran habituales, o clientes europeos que se han visto desanimados por todos los inconvenientes”.

El turismo náutico

Es maduro y sólido. Estaba cogiendo mucha fuerza por el prestigio de las instalaciones, los servicios y la versatilidad de las zonas navegables que tenemos en España frente a destinos competidores, y esta pandemia ha hecho que se frene en seco, aunque no dudo de que, cuando todo esto pase, seguiremos creciendo al ritmo que lo estábamos haciendo”.

La filosofía de IPM Group

El grupo ha crecido no solo por hacer bien las cosas y apostar correctamente en los momentos y sitios adecuados, sino también por acompañar su filosofía de un componente de labor social y educativa del cuidado del entorno. Queremos aportar mayor calidad de vida, con trabajo y mejora de infraestructuras y de la economía local, y por otro lado, con el cuidado extremo del entorno marino”.

Trabajo junto al mar

No puedo imaginarme otra forma de vida. Desde pequeño siempre he estado en el mar, y en todas las etapas de mi vida, en la pesca profesional, en la marina mercante y ahora como un aficionado más de la náutica. He sido un privilegiado por poder trabajar rodeado de lo que realmente me gusta: el mar”.

Marina Ibiza

Es un puerto de muy alto nivel, de lujo, que ha ayudado a la transformación de una isla maravillosa a convertirse en un destino de lifestyle, donde el puro disfrute es la esencia y donde es posible acceder a lo que a cada uno le gusta: navegar, playas y calas paradisíacas, diversión, buen comer, tranquilidad, fiesta... Diría que Marina Ibiza se ha convertido en un destino dentro del propio destino que es la isla: puedes pasarte una semana sin salir de allí, solo para navegar y con el lujo y entretenimiento que buscas”.

Un sueño

“Me encanta el amanecer., cuando el puerto está tranquilo y ves los barcos mecerse. Tengo una espina clavada porque he cruzado el Atlántico con un gran petrolero, pero me gustaría hacerlo en velero”.