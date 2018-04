Vuelve hasta el 6 de mayo ElTenedor Restaurant Week

Aterriza por cuarto año consecutivo una nueva edición de ElTenedor Restaurant Week, la iniciativa solidaria organizada por la app líder de reservas online de restaurantes en Europa. Tras el éxito obtenido años anteriores, del 12 de abril al 6 de mayo, se podrá disfrutar de la mejor oferta gastronómica de Madrid, Barcelona, Valencia y Málaga a precios adaptados a todo tipo de bolsillos.

Los comensales podrán disfrutar, reservando a través de la app ElTenedor, de los restaurantes más destacados del panorama nacional a precios asequibles. Sin olvidar el mejor maridaje, por cada menú se donará 1€ a la ONG Ayuda en Acción para luchar contra la pobreza infantil en España.

Restaurantes de moda de Madrid como La Cocina de San Antón o Pomerania; Chaka Khan o Big Kokka en Barcelona; Nómada by Begoña Rodrigo o Sucar by Vicente Patiño en Valencia y Maestranza 20 o Beluga en Málaga participarán en esta edición ofreciendo menús especialmente creados para la ocasión a 25 euros o 45 euros como Rubaiyat, Ático-The Principal Madrid Hotel, Dos Cielos by Hermanos Torres, La Dama, Can Solé, El Passadís del Pep, Blanc en Mandarin Oriental, Barcelona gestionado por Carme Ruscalleda, Apicius, Sucede o El Gran Gatsby.

Gracias la ampliación de nuevas categorías de menús, esta nueva edición contará con la participación de los chefs más destacados y los restaurantes más galardonados

Además, y como novedad este año, habrá menús de 75 euros para disfrutar de restaurantes de la talla de La Tasquita de Enfrente, La Candela Restò, Viridiana Abraham García, Xerta by Fran López o El Poblet by Quique Dacosta y menús de 125 euros para que todo el que quiera pueda deleitarse con las creaciones gastronómicas de chefs estrellas Michelin como el aclamado La Terraza del Casino by Paco Roncero, Enoteca Paco Pérez – Hotel Arts Barcelona, El Club Allard o Moments en Mandarin Oriental, Barcelona de Carme Ruscalleda y Raül Balam.

Gracias la ampliación de nuevas categorías de menús, esta nueva edición contará con la participación de los chefs más destacados y los restaurantes más galardonados, posicionándose como el evento gastronómico solidario más esperado. Este año participan más de 300 restaurantes, y cerca de 20 chefs estrella Michelin, todos unidos por una buena causa.