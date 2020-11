Triunfa con dos de los mejores 'verdejos' del mercado: genuinos, elegantes y cosmopolitas

¡Un verdejito!. Esta exclamación, odiosa por otra parte pero tan oída en los bares, la mayoría de las veces hace referencia al vino de Rueda, una denominación de origen especializada en blancos- aunque también desde no hace mucho tiempo permiten los tintos- que tiene en la uva verdejo su mejor patrimonio.

Renacimiento y triunfo

El resurgir de estos vinos comienza en los años 70 tras una larga época de olvido y la denominación de origen se crea en 1980. A partir de ahí y tras el éxito de las primeras elaboraciones- entre las que estuvo meritoriamente Marqués de Riscal-, estos vinos elegantes y frescos triunfaron con la uva verdejo como todo capital (que era mucho). Fue entonces cuando, debido al éxito, todo tipo de bodegas comenzaron a aflorar.

Desafortunadamente, hoy en día no es oro todo lo que reluce. Siendo una de las grandes variedades blancas que tenemos en España, casi exclusiva de esta zona, no en todas las ocasiones la calidad se ajusta al potencial de esta uva austera que es una maravilla si se trabaja bien. La popularización de los vinos de Rueda hace años y su alta demanda actual- es el blanco de Madrid-, ha propiciado muy distintas calidades bajo el paraguas de la misma D.O.

Blancos esenciales y gastronómicos

Sin embargo, todavía hay clases. Por eso, traemos dos verdejos de Rueda, como siempre seleccionados y catados, que son el mejor exponente de esta zona vitivinícola. Ambos son apuestas seguras que demuestran en todo su esplendor las bondades de esta uva castellana que da vinos aromáticos, con cuerpo y afrutados. Aguantarán toda una comida perfectamente ya que estamos antes dos blancos gastronómicos que harán muy buena pareja con los pescados a la brasa, las aves rellenas, carnes blancas en salsa, risottos y pastas. También harán un estupendo papel con especialidades japonesas y japo- fusión.

Montepedroso Enoteca 2017

Bodegas Finca Montepedroso/ D.O. Rueda

PVP recomendado: 36 euros

Uno de los más grandes exponentes de todas las bondades que se pueden extraer de la uva verdejo en la DO Rueda, algo que pretendió desde el principio Familia Martínez Bujanda. Desde luego lo ha logrado con este Enoteca, elaborado únicamente en las grandes añadas en edición limitada y que en la cata dirigida por el Master of Wine Tim Atkin recibió un merecido 94/100. Se cría durante 18 meses en huevos de hormigón para posteriormente afinarse un año en botella. Impresionante nariz: limpia, franca y con notas a hinoso, heno recién cortado… En boca es profundo y mineral, denso y con volumen aunque fresco. Largo, sabroso y sofisticado, aunque ahora está perfecto para descorchar, estamos ante un blanco de guarda.

Campo Elíseo 2018

Bodegas Campo Elíseo- Burdigala/ D.O. Rueda

PVP recomendado: 28 euros

Un referente en Rueda desde que los hermano Lurton llegaron a la zona, concretamente a La Seca, la mejor zona de la denominación de origen. Los viñedos, con cepas de entre 25 y 40 años, están situados en la meseta a 600 metros de altitud frente al río Duero. Una bodega fundada en colaboración con Michel y Dany Rolland que tiene en este vino su buque insignia y con el que la uva verdejo derrocha sus mejores esencias. Un blanco muy especial, complejo a la vez que sutil y con una gran personalidad. Se crió sobre lías y de 10 a 12 meses- en la espectacular bodega subterránea de la bodega-, a partir de uvas de cepas de 35 años. Estamos ante un vino aromáticamente intenso (flores, frutas) que en boca es fresco, mineral, equilibrado y persistente. Delicioso.