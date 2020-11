'3 puntos', un vino albariño con personalidad propia

Poco se puede decir del albariño, un vino fácilmente reconocible que destaca por su olor, color y un característico sabor envolvente, fresco y equilibrado. Blanco, afrutado y con poca graduación son las señas de identidad del vino gallego por excelencia. Pero hoy traemos a Gastrópoli un albariño diferente, un albariño con personalidad propia.

En el restaurante del municipio gallego de Santa Comba encontramos el restaurante con una estrella Michelin'Retiro de Costiña', comandado por el chef gallego Manuel Costiña. Allí podemos probar el '3 puntos', un vino gallego totalmente diferente al resto. Un albariño con firma propia, la de Rodrigo Méndez, definido por Costiña como "uno de los mejores enólogos que tenemos en Galicia por lo bien que hace las cosas y el giro que está dando".

¿Pero, qué hace diferente a este albariño de otros? Lo primero es hacer una aproximación a la figura de Méndez. Tal y como explica Costiña en conversación con Vozpópuli, el enólogo gallego cuenta con "17 parcelas, cada una con personalidad propia". Entre esas 17 se encuentra de la que sale cada año unas 600 botellas del '3 puntos'. "Es una viña de 60 años de antigüedad con uva albariño 100% y que no llega a una hectárea", explica Manuel Costiña.

Conocida la viña, son más las claves que hacen tan especial a este vino. Otra de ellas la desvela el propio Costiña, y radica en la selecta elección de las uvas de ese viñedo que no llega a una hectárea: "Rodrigo hace podas en verde para que de cada cepa sólo aporte un racimo, con lo cual le reduce mucho la producen que va a tener. Además, cuando sale el fruto y madura se vuelve a hacer una selección, sólo eligiendo los racimos más especiales y que tengan maduración optima".

Tras la selección de los racimos, que reduce mucho la producción (de ahí que al final sólo salgan 600 botellas), llega la elaboración del vino, también muy especial. "Es un blanco, pero está elaborado como si fuese un tinto".

Diferencia con el albariño 'normal'

Pero más allá de la diferente elaboración y selectiva elección de la uva, son los propios clientes del 'Retiro de Costiña' los que mejor llegan a definir este albariño. En concreto son los clientes de mas edad, tal y como nos cuenta Costiña. "Tú coges un albariño hoy, de cualquier marca conocida, y da igual la etiqueta que sea que el vino huele y sabe igual, no hay personalidad. En el caso del '3 puntos' las experiencias son que los clientes más adultos se emocionan porque les recuerda a los albariños que tomaban hace 40 o 50 años, ya que son gente con más experiencia y tienen esa memoria gustativa", explica, que sentencia asegurando que "les recuerda a los primero albariños que se elaboraban así".

De hecho, tal y como explica Costiña, muchos de los vinos de Rodrígo Méndez no superan el comité de cata que determina la denominación de origen por esa forma tan particular que tiene de trabajar: "Muchos vinos no pasan el corte porque no los entienden. Para ellos tienen que ser vinos totalmente transparentes, sin apenas color, con carga frutal, muy expresivo en nariz a fritas verdes... Es querer que todo huela y sepa igual".