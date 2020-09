Vox rescata el discurso de la "derecha cobarde" contra el PP tras sus derrotas en el Congreso

Las relaciones entre Partido Popular y Vox no atraviesan su mejor momento. Dentro de la oposición, también existe oposición. Así lo percibe la formación liderada por Santiago Abascal, que observa semana tras semana cómo sus iniciativas parlamentarias terminan estrelladas en el Congreso con el beneplácito de los populares.

Ejemplo de ello es el patinazo que sufrió este martes la ley para ilegalizar partidos separatistas a propuesta de Vox. Los de Abascal se quedaron solos. La proposición, que fue defendida por Iván Espinosa de los Monteros, solo consiguió los 52 votos a favor y fueron los de los miembros de su propio grupo.

Hoy no apoyan nuestra ley para ilegalizar los partidos separatistas, *que ellos mismos pedían*.La semana pasada tampoco nos apoyaron cuando pedimos elecciones limpias, exentas de incidentes violentos.Y la siguiente no apoyarán la moción de censura.Vox es LA ÚNICA oposición pic.twitter.com/GUHUlFvupW — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) September 15, 2020

PP y Ciudadanos optaron por abstenerse y la tercera fuerza parlamentaria busca que les pase factura. El discurso de la 'derecha cobarde' regresa con fuerza en el nuevo curso político. Espinosa de los Monteros tira de hemeroteca y recuerda a Pablo Casado que "ellos mismos pedían" la ley que ahora no apoyan.

El Partido Popular toma distancias

Corría octubre de 2017, en pleno apogeo del referéndum independentista, y el entonces vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, aseguró que, a título personal, "tipificaría la ilegalización de los partidos que reclaman la independencia".

Un año más tarde deslizó que "los partidos democráticos españoles no deberían incluir en sus estatutos fines ilegales" y planteó la posibilidad de hacerlo mediante la Ley de Partidos. En noviembre de 2019, el PP y Ciudadanos apoyaron una propuesta de Vox en la Asamblea de Madrid para ilegalizar a los partidos separatistas. Aunque la criticaron durante el debate parlamentario.

Pero esta semana, pandemia mediante y con los presupuestos en el aire, los populares han preferido mantenerse al margen ante la iniciativa de Vox. El diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro marcó distancias al defender una reforma constitucional para poder llevar a cabo el planteamiento de Vox.

"Ustedes pretenden ilegalizar a todas las fuerzas independentistas por el mero hecho de serlo", incidió Bermúdez de Castro. "Eso va contra nuestra Constitución y contra la doctrina del Tribunal Constitucional".

Moción de censura contra Sánchez

Las negativas van más allá de las fuerzas separatistas. Tampoco votarán a favor de la moción de censura contra Pedro Sánchez que Vox presentará a la Mesa del Congreso en los próximos días. Casado no ha aclarado si el sentido de su voto será un 'no' o una abstención alegando que no está registrada y que no saben "con qué programa se presenta".

Pero ha criticado abiertamente que el partido de Abascal presente ahora esa iniciativa: "Creo, como decía Ortega, que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolía".

El distanciamiento es cada vez mayor. En una entrevista concedida a Vozpópuli y publicada este lunes, Santiago Abascal acusó al PP de "cobarde" por no haber presentado una moción de censura contra Pedro Sánchez tal y como proponía Vox. Según el líder de la formación, recurrir a esta herramienta era responsabilidad de la primera fuerza parlamentaria ante "el peor Gobierno que ha tenido España".

El dirigente de Vox considera que los populares actúan "desde el miedo al PSOE, a China, a Soros, al duopolio de Atresmedia y Mediaset, al Grupo de Puebla y a El País/Banco Santander". "Vox no tiene miedo a presentar la moción de censura", zanja.

Días atrás, Abascal y quien fuera secretario de Estado de Cultura y de Agenda Digital durante el Gobierno de Rajoy, José María Lasalle, tuvieron un sonado encontronazo en RTVE que el primero de ellos zanjó con estas palabras:

"Usted representa un problema para la derecha española porque es una de esas personas que ha convencido a un partido que representó a mucha gente de que tenía que pedir perdón por existir a la izquierda. Ese es el problema y por eso ahora estamos debatiendo esto con tanto escándalo y no se le puede decir al PSOE que protagoniza una gestión criminal al frente del Gobierno".

Vox se erige como "única oposición"

A raíz de los últimos acontecimientos políticos, no son pocos los diputados de Vox que han agitado la "cobardía" de los populares a través de sus redes sociales y parece que será la tónica ante la inminente presentación de la moción de censura.

Ha sido un honor estar presente en el hemiciclo y votar SI a la proposición de ley de @vox_es para la ilegalización de los partidos separatistas. #ilegalizacióndelamafiaLa derechita sumisa se abstuvo. (La foto corresponde a voto presencial) pic.twitter.com/ZY6v4dzLnt — Magdalena Nevado VOX CC (@malenanevado) September 15, 2020

En la misma línea, Vox se hace eco del "silencio" del PP sobre la nueva ley "de Memoria Democrática" del Gobierno y comienzan a erigirse, en palabras de la cúpula del partido, como "única oposición".