Villarejo salpica a Felipe González por llamarle "policía corrupto": "Conozco su verdadera opinión"

Felipe González defendió la pasada semana la presunción de inocencia del rey emérito Juan Carlos I frente a "lo que diga un policía corrupto y a una señora tal". Esa referencia a José Manuel Villarejo -a y Corinna- no ha gustado al excomisario, que este lunes ha emitido un comunicado en el que responde al expresidente del Gobierno, tratando de salpicarle con presuntas corruptelas de las que Villarejo tendría conocimiento.

"En esta pobre España, asustada por el temor a los rebrotes de la covid-19 y castigada y resignada, en este sentido, ante la incompetencia de nuestros actuales dirigentes, una vez más ha quedado de manifiesto el coraje de un político de raza: Felipe González", comienza sosteniendo Villarejo en su misiva, en la que mantiene un tono jocoso y amenazante.

Felipe González "es el único que ha defendido" a Juan Carlos I "de la jauría de hienas que le acosan, recordando lo mucho que todos los españoles le debemos", señala José Manuel Villarejo, que reconoce la "valentía" del expresidente frente a "la cobardía de quienes también deberían haberlo defendido": "Yo ya lo hice en mi declaración judicial en julio de 2018".

"González, como verdadero hombre de Estado, de los que no volverán o tardarán en hacerlo, o irrumpirán cuando sea demasiado tarde para demasiadas cosas, acometió con la misma decisión la difícil reconversión industrial para modernizar nuestra economía que la persecución con saña a los etarras hasta sus madrigueras francesas", prosigue el excomisiario.

Villarejo, sobre González: "Nos relacionamos personalmente"

"Desde que nos relacionamos personalmente, allá por la década de los setenta, cuando aún era Isidoro, hasta las fechas más cercanas a mi injusto y cruel encarcelamiento, siempre le demostré mi máximo respeto y lealtad", recalca José Manuel Villarejo: "Eso nunca cambiará".

Villarejo insiste en que prestó su "apoyo" a González "en muchas ocasiones": "Siempre que me lo solicitó". Entre los casos que cita el excomisario, se refiere al 'caso GAL', en el que asegura haber tenido que "solventar los errores que otros cometerion", pero también habla de otros servicios acometidos "recientemente": "Cuando necesitó de mis servicios por sus intereses en Sudamérica".

Villarejo asegura conocer "personalmente" a González desde hace medio siglo y dice haberle prestado sus "servicios" también de forma reciente

"Comprendo perfectamente que no tuviera más remedio que calumniarme, olvidando mi presunción de inocencia, ya que con ello reforzaba su argumentación en favor de la Corona", apunta el excomisario: "En el fondo de mi ser, no me siento aludido ni por los epítetos del presidente González ni por los que en su día me dedicó la actual Fiscal General del Estado". "Conozco la verdadera opinión que ambos tienen sobre mí y que oí de sus propios labios durante mucho tiempo", asevera: "Esa es la verdad".

A continuación, Villarejo lamenta que los audios de sus conversaciones con Corinna se filtraron la pasada semana porque, pese a estar bajo investigación judicial desde hace dos años, están siendo "utilizados a conveniencia" y "coinciden con los rumores" de su "posible puesta en libertad", y tras haber "desaparecido" la polémica por el "falso robo del teléfono de la jovencísima Bousselham".

Los archivos de Villarejo que podrían "desestabilizar al Estado"

El excomisario sugiere que su caso, hoy en día convertido en una "causa general", se ha descontrolado. Que lo que en un primer momento parecía que "se reduciría" a ir contra él, actualmente podría generar daños colaterales, dado que sus "archivos personales" podrían "desestabilizar al Estado": "De este riesgo avisé el mismo día de mi detención".

"¿Debe conformarse la opinión pública, en democracia, con este goteo interesado, olvidándose de la raíz y la verdad del 23F, los GAL, el 11M, el caso Faisán, la eliminación de personas incómodas... de tantos asuntos que los distintos gobiernos me encargaron ir limpiando?", pregunta Villarejo, amenazante.

El excomisario Villarejo amenaza con destapar "la verdad del 23F, los GAL, el 11M, el caso Faisán, la eliminación de personas incómodas..."

"Haciendo el símil con Juego de Tronos que tanto gusta a Iglesias (hoy reducido a un vicepresidente con temporizador), este Gran Lord Protector de la Corona -por darme un escarmiento- ha terminado quemando todo el reino", asegura Villarejo: "Sólo la estulticia con un odio enfermizo justificaría tanto desatino, porque definiéndose (¡y ufanándose!) como leal amigo del emérito le ha propiciado la peor y más amarga jubilación: ni siquiera su peor enemigo la habría planeado mejor".

"Esta cadena de deplorables acontecimientos ha demostrado que mantenerme amordazado y en prisión, al margen de significar cada segundo la vulneración impía de los derechos más primarias, no sirve para mucho, solo para justificar que ya soy culpable porque estoy en la cárcel, nada más", enfatiza Villarejo.

"Está bien que González siga defendiendo a Su Majestad. ¡Le animo! Pero infinitamente más útil sería, para garantizar su impunidad en España, que se instituyese en Fiscal Anticorrupción. ¡Cuántas cosas se resolverían! ¡Cuánta justicia se haría!", exclama al término de la misiva Villarejo, que dice no haber perdido su "sentido del humor".