La UCI del Hospital Infanta Sofía de Madrid ya está colapsada y los anestesiólogos piden más intensivistas

Malestar e incertidumbre en el servicio de Anestesia del madrileño Hospital Infanta Sofía, ubicado en San Sebastián de los Reyes, en la Comunidad de Madrid. La UCI del hospital está colapsada por pacientes con coronavirus y les está tocando hacerse cargo de enfermos críticos, lo que, aseguran se extralimita en sus funciones y les recuerda a un escenario "muy parecido al de marzo". En estos momentos, más de la mitad del hospital son pacientes covid. Los anestesiólogos piden un plan y el refuerzo de intensivistas y personal de enfermería cualificado para los enfermos de intensivos.

Los facultativos del Infanta Sofía han hecho llegar un escrito a la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) exponiendo la situación que atraviesan. En el documento, remitido hace días al consejero de Sanidad, al gerente del hospital, a su director médico o al propio jefe de servicio, asumen que "las incertidumbres son múltiples y en todas las esferas, y que las consecuencias de la pandemia y su evolución son impredecibles".

Los firmantes explican que, ante la sobrecarga de ingresos de pacientes susceptibles de cuidados intensivos, se les plantea la posibilidad de que parte de la carga asistencial de la atención al paciente crítico (en general y no solo por covid-19, precisan), recaiga sobre el Servicio de Anestesia, en forma de atención continuada o refuerzo.

Barajar otras opciones para el cuidado de críticos

Consideran que se deberían barajar otras opciones. "No todo se puede solventar con buena voluntadcomo se hizo en marzo-abril dadas aquellas circunstancias. Nuestra capacidad para atender correctamente a esos pacientes críticos es muy limitada, circunscribiéndose nuestra actividad habitual al cuidado crítico postoperatorio en sus primeras 72 horas", explican.

Durante la primera oleada de la pandemia, la carencia de respiradores para atender a los enfermos con coronavirus fue una de las mayores preocupaciones todos los hospitales. Los anestesiólogos dieron entones un paso al frente y recordaron que hay hasta cuatro especialidades que ventilan mecánicamente de forma rutinaria y con muy buenos resultados.

Entonces, Madrid llegó a tener casi 2.000 camas de UCI porque se incorporaron todas las camas disponibles de otras unidades como Reanimación PostAnestésica, Unidad de Reanimación (REA), Unidad Coronaria (recuperación infartos), Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA), Unidad Cuidados Paliativos (UCP) o Unidad de Cuidados Quirúrgicos (UCQ). Un 20% de estas camas se dedicaba, antes de la pandemia, a observación tras cirugías ambulatorias o pruebas diagnósticas invasivas, según datos recientemente facilitados por CCOO Sanidad Madrid.

El escrito de los anestesiólogos del Infanta Sofía fue enviado a principios de septiembre. Sin obtener respuesta y cuando, explican desde el servicio a Vozpópuli, la situación no era tan crítica como la actual. Los especialistas aseguran que están en un escenario "muy parecido" al de la primera ola de la pandemia y que se les está pidiendo nuevamente que atiendan a pacientes críticos como entonces pero se quejan de que su capacidad para el cuidado de esos pacientes es limitada y que se extralimita en sus funciones.

La UCI llena de pacientes covid

La UCI, describen a este digital, está "colapsadísima". En febrero, detallan, contaban con 8 camas. Durante la pandemia, se abrieron ocho más. Ahora, las 14 camas están "completamente llenas de pacientes covid (salvo dos ingresados por otras enfermedades). En la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA) que ellos dirigen hay ya unos 7 pacientes críticos covid.

"Se nos pide elasticidad, pero la solución no puede ser poner guardia cada tres cuatro días que es a lo que vamos abocados. Lo que nos decían antes desde la gerencia es que no estábamos mal. No había trascendido la situación de colapso. No es que nos neguemos a trabajar. Lo que queremos son mejores condiciones por el propio cuidado del paciente", indican los médicos a Vozpópuli.

Piden un plan de contingencia "realista" y una adecuación de los espacios físicos, así como de la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva

Para los anestesiólogos, el manejo con una mínima calidad y seguridad de estos pacientes críticos médicos no es su especialidad. "Que hayamos llegado a esta situación pone de manifiesto la ausencia de planificación y de voluntad por parte de la gerencia para solventar y solucionar las incertidumbres a las que se enfrentan a diario los profesionales de los servicios de Medicina Intensiva y Anestesiología", critican.

Así, piden un plan de contingencia "realista" y una adecuación de los espacios físicos, así como de la plantilla del Servicio de Medicina Intensiva, incorporando a nuevos especialistas. También pedían en el momento en el que enviaron su escrito que "se deriven pacientes críticos o en necesidad de soporte intensivo en cuantía suficiente, a otros hospitales de la Comunidad, que mitigue la presión asistencial de los servicios afectados y no comprometa la actividad ordinaria y asistencia urgente". Una derivación que, admiten, a día de hoy ya es impensable dada la saturación que viven todos los hospitales madrileños.