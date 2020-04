Trump persigue a un excargo de Maduro en España por su conexión con el narcotráfico

"Durante la última década, funcionarios corruptos del Gobierno venezolano han saqueado sistemáticamente miles de millones de dólares". La frase corresponde a la fiscal federal del Distrito Sur de Florida Ariana Fajardo Orshan, una de las presentes en la rueda de prensa en la que se hizo público el sistema de recompensas acordado por el Departamento de Estado de la Administración de Donald Trump para detener a Nicolás Maduro y otros 14 funcionarios del régimen bolivariano.

En la lista consta Nervis Villalobos, exvieministro de Energía de Venezuela investigado en España por presuntos delitos de blanqueo de capitales.

El que fuera hombre de Hugo Chávez se enfrenta a más de 20 cargos en el Distrito Sur de Texas por presuntos delitos vinculados al lavado de dinero. El fiscal general, William Barr, y demás autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron a Villalobos como uno de los buscados del "régimen corrupto de Maduro". El exviceministro ha sido detenido en Madrid en dos ocasiones. Actualmente se encuentra bajo investigación en dos causas por presuntos delitos de blanqueo en la Audiencia Nacional.

Su fotografía fue exhibida ante los medios y difundida desde la cuenta de Twitter de la Departamento de Justicia de Estados Unidos. Su nombre aparece en la pirámide, abajo y a la derecha. Por él no se ofrece recompensa. En la misma fila le acompañan el presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello, el exdirector de Inteligencia Hugo 'El Pollo' Carvajal y el vicepresidente económico Tareck El Aissami.

Según Estados Unidos, estos tres cargos formarían parte de El Cartel de los Soles, una "organización venezolana de narcotráfico compuesta por altos oficiales" y miembros del Gobierno venezolano. Washington ofrece 10 millones de dólares por cada uno de ellos. La última vez que se supo del paradero de Carvajal se encontraba en Madrid.

