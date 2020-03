Diez millones de dólares por el general del chavismo que España debió haber extraditado

Hugo 'El Pollo' Carvajal se encontraba en libertad la tarde en que la Audiencia Nacional acordó su extradición a Estados Unidos. Corría noviembre. El general venezolano tenía ya ocho meses viviendo en Madrid. Ya había sido detenido, ya había pasado cinco meses en prisión y ya había sido liberado. Llevaba dos meses sin pasaporte y con comparecencias quincenales en el Juzgado. Tras la decisión del tribunal español, no volvió a presentarse ante la Justicia. Cuando las autoridades le buscaron, ya no estaba. Ahora, cuatro meses después, el secretario de Estado de Donald Trump ofrece una recompensa de 10 millones de dólares a quien aporte información sobre el paradero del excargo del Gobierno bolivariano.

El mismo día que la Audiencia Nacional acordó la entrega de 'El Pollo', se dictó una orden de busca y captura en su contra. Al que fuera director general de contrainteligencia militar de Hugo Chávez se le persigue por presuntos delitos de narcotráfico. Según consta en el auto de la Sala de lo Penal, el Departamento de Justicia le reclama por haber querido "inundar" Estados Unidos con toneladas de cocaína, que supuestamente introdujo con ayuda -en ocasiones- de la cúpula de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

"Mientras mantenían posiciones clave en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar los envíos de narcóticos desde Venezuela, incluido el control de aviones que parten de una base aérea venezolana, así como el control de rutas de drogas a través de los puertos en Venezuela", explica Michael Pompeo en el comunicado emitido este viernes, en el que anuncia recompensas por Carvajal y otros cuatro cargos venezolanos, incluido el propio Nicolás Maduro.

Carvajal, entre los más buscados del "régimen de Maduro"

El general ha negado siempre estas acusaciones. En septiembre, escasas 24 horas después de que la Audiencia Nacional rechazara en primera instancia su extradición y le dejara en libertad, 'El Pollo' recibió a Vozpópuli en una terraza de La Moraleja, la exclusiva urbanización situada al noreste de Madrid. En aquella ocasión, insistió en que no había cometido ningún tipo de delito.

"Donald Trump no sabe ni quién es Hugo Carvajal ni Estados Unidos tiene ningún problema conmigo, lo tiene un grupito ahí que necesita hablar conmigo y entonces presiona y me mandan a detener, ya lo hicieron en Aruba siendo yo cónsul general, me tuvieron cuatro días detenido", aseguró en la entrevista, en referencia a agentes de la Agencia Antidroga (DEA, por sus siglas en inglés).

Este viernes, en rueda de prensa, el fiscal general William Barr y autoridades del Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron a Carvajal como uno de los buscados del "régimen corrupto de Maduro". La fotografía del general fue exhibida ante los medios y difundida desde la cuenta de Twitter de la DEA. Ofrecen 10 millones de dólares por él.

Millions in rewards for info leading to the arrest/conviction of high ranking Venezuelan officials charged with narco-terrorism, corruption & drug trafficking. Read more https://t.co/4MVuqh5fkWpic.twitter.com/RrBY7x4gUw — DEA HQ (@DEAHQ) March 26, 2020

Se "despidió de su familia"

Se desconoce si 'El Pollo' permanece en España. Las autoridades no han dado con él. Su esposa, Gladys Segovia, aseguró el pasado 23 de noviembre -en un vídeo publicado en Twitter- que el general se "despidió de su familia" dos semanas antes; es decir, cuando la Justicia española acordó su extradición a Estados Unidos.

"Esta dura decisión la tomó cuando supo que presiones políticas habían logrado doblar voluntades dentro de la Audiencia Nacional, España, para que la decisión de no extraditarlo fuera revocada", indicó Segovia. El sábado 9 de noviembre, un día después de que se dictase la orden de busca y captura en su contra, Carvajal afirmaba en Twitter que seguía "en libertad y en España".

Sobre la situación actual de Hugo Carvajal: pic.twitter.com/FijL27eeEn — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) November 23, 2019

"Yo confiaba en España"

En septiembre, Carvajal explicó a Vozpópuli que había confiado en el sistema judicial español para hacer de Madrid su nuevo hogar, a más de 6.800 kilómetros de su natal Puerto La Cruz (Venezuela). "Me propusieron ir a República Dominicana y yo dije que no. Yo confiaba en España, conozco las leyes de España y el tiempo me ha dado la razón", dijo entonces, un día después de que se rechazara su extradición. El general aseguró a este diario que agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) le habían ayudado a venir a España, así como a "preservar" su "seguridad" y la de su familia. Rechazó dar nombres.

- ¿Después de su detención [agentes del CNI] también le han echado una mano?

- Los voy a seguir viendo, porque ahí ya hay más un lazo de amistad que de trabajo.

Según remarcó su esposa en el vídeo publicado vía Twitter, "Hugo Carjaval vino a España con la única intención de ser útil para Venezuela, ayudando a acabar con la dictadura de Nicolás Maduro". Estados Unidos ha puesto 10 millones de dólares sobre la mesa por el general y 15 millones de dólares por el presidente de Miraflores.