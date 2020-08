El Tribunal de Cuentas detecta pagos sin justificar de Podemos en las elecciones del 28-A

El Tribunal de Cuentas ha emitido ya su informe sobre los gastos de los partidos en las penúltimas elecciones generales de España, celebradas el 28 de abril del pasado 2019. El documento, publicado en la página web del organismo, ha detectado pagos sin justificar de Podemos en dichos comicios, como una factura por valor de 133.100 euros que no ha sido debidamente acreditada u otros 290.000 euros cuyos conceptos no se corresponden con gastos electorales reconocidos por ley.

“La formación alega que ha aportado todos los trabajos realizados e indicado los actos en los que se han prestado los servicios”, apunta el informe, si bien el Tribunal de Cuentas considera que Podemos “sólo ha identificado los actos en los que se han utilizado algunos de los diseños sin acreditar la efectiva participación del proveedor en los actos electorales, ni los medios humanos y materiales utilizados en los mismos”.

El Tribunal de Cuentas ha observado que en la documentación aportada por Podemos "figuran gastos por operaciones ordinarias, por importe total de 290.727,41 euros, cuyos conceptos no tienen la consideración de gasto electoral con arreglo a lo establecido en el artículo 130 de la LOREG, por lo tanto, y de acuerdo con los criterios técnicos aprobados en la Instrucción del Pleno del Tribunal de Cuentas para su aplicación en el presente proceso electoral, los referidos gastos no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales”.

En cuanto a esos gastos excluidos de los legalmente permitidos, y en referencia a la colocación y posterior retirada de pancartas con el lema “Vota Izquierda Unida Guadalajara”, el Tribunal de Cuentas a`punta que “no se consideran electorales aquellos gastos que no hagan referencia expresa a la denominación de la formación que los realiza, en este caso, la coalición electoral, con independencia de que la factura sí se hubiera emitido a nombre de la coalición”.

Además, "existe un gasto declarado como electoral pero que el Tribunal no ha considerado como tal”, sostiene el documento. El informe fiscalizador apunta “que no se trata de un trabajo de consultoría al tener como objetivo la elaboración de líneas de campaña, la estrategia y el análisis de candidatos/as y la producción de material de carácter electoral”, un elemento que según la legislación electoral, no se considera comprendido en los conceptos enumerados en el artículo 130 de la LOREG.

“Por otra parte, procede indicar que si bien, como señala la formación en alegaciones, en la fiscalización se aportaron vídeos y diseños publicitarios, no ha quedado suficientemente acreditada su efectiva elaboración por parte del proveedor", incide el Tribunal de Cuentas: "Durante la fiscalización se solicitó a la coalición sucesiva información en relación con el gasto, en concreto, que aportara un presupuesto detallado en el que se desglosaran los distintos servicios a prestar y se valorara económicamente cada uno de los conceptos de facturación”.

Entre la documentación el Tribunal de Cuentas requirió a Podemos, el partido envió “un contrato de prestación de servicios, por importe de 363.000 euros, firmado electrónicamente por las partes contratantes el 6 de mayo de 2019, habido sido emitida la factura correspondiente a dicho contrato el 5 de abril de 2019; en el contrato se recogen los mismos conceptos que se hacen constar en la factura presentada, sin valoración económica individualizada de lo contratado. De la información disponible resulta que la empresa proveedora fue objeto de inscripción constitutiva en el Registro Mercantil el 19 de marzo de 2019, no coincidiendo su objeto social con las prestaciones contratadas”.

El exabogado de Podemos, José Manuel Calvente Redondo, ha reaccionado a la publicación del informe del Tribunal de Cuentas pidiendo dimisiones "para limpiar el partido". "Ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras", ha aseverado en Twitter el letrado, que cesado por investigar la existencia de una supuesta 'caja B' en la formación de Pablo Iglesias.

Calvente también ha destacado otra de las irregularidades observadas por el Tribunal de Cuentas: "Ha declarado que el objeto social de la empresa Neurona no coincide con los servicios contratados por Podemos para las elecciones del 28-A".

El Tribunal de Cuentas ha declarado que el objeto social de la empresa Neurona no coincide con los servicios contratados por Podemos para las elecciones del 28A y que no ha quedado acreditada la prestación de algunos de los servicios contratados. https://t.co/irEtGfclEppic.twitter.com/yOMPLGy2nA — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 7, 2020

Ya no pueden negar que hubo irregularidades financieras, que Mónica Carmona y yo las estábamos investigando y que es evidente que nos cesaron por meternos donde no querían que nos metiéramos. Alguien tendría que dimitir para limpiar el partido. #DimisionesyaPodemos. — José Manuel Calvente Redondo (@JosManCalvente) August 7, 2020

