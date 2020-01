Tous recurre la investigación de la Audiencia Nacional que amenaza su imperio

A las puertas del centenario de su fundación, Tous contempla cómo la Fiscalía de la Audiencia Nacional y el Juzgado Central de Instrucción número 1 han iniciado la 'autopsia' al oso que desde 1985 acompaña a la empresa catalana. El ministerio público considera que "un número muy importante de productos presuntamente puestos en el mercado" se han visto afectados "con publicidad engañosa o fraudulenta" y acusa a la compañía de supuestos delitos de estafa continuada, falsedad documental y corrupción en los negocios. La mercantil, que rechaza las acusaciones, ha presentado un recurso contra el auto por el que el juez asumió la competencia para llevar a cabo la investigación.

El representante legal de Tous y el de Applus Laboratorios -encargada de validar la calidad de los ositos- acudieron este miércoles ante el magistrado Santiago Pedraz para defenderse. Según fuentes presentes en el interrogatorio, insistieron en que no es que exista una falta de calidad en sus piezas de plata -como apunta la Fiscalía-, sino que en el proceso de elaboración utilizan la técnica del "electroformado" para incorporar núcleos no metálicos en sus joyas. En el marco de la declaración, recordaron que la asociación Consujoya -que interpuso la denuncia- ya les había perseguido en otras causas en los juzgados de Córdoba.

Aunque desde la compañía no quisieron dar declaraciones a la prensa a la salida del juzgado, poco después publicaron un comunicado en su página web. En el texto alegaban que "cada una de las joyas de la firma Tous comercializadas están certificadas por laboratorios oficiales autorizados, de los que reciben el contraste de origen y el contraste de garantía". Y subrayaban, además, y que "en Tous todas las joyas de oro y plata son siempre de primera ley".

¿Qué es el electroforming? Utilizamos esta técnica en el 10% de la producción total de nuestras piezas. El 90% restante se realiza mediante las milenarias técnicas de fundición, estampación y artesanal. https://t.co/GRfTiehsHLpic.twitter.com/5smpcNFP38 — TOUS Jewelry (@tousjewelry) January 24, 2020

La acusación

Al interrogatorio del miércoles también acudió la abogada de la asociación de consumidores y usuarios de joyas Consujoya, Magdalena Entrenas. Aunque no pudo preguntar a los representantes de Tous porque solo accedieron a responder a la Fiscalía, dijo a los medios de comunicación presentes que estaba "segura" de la investigación que durante un año se llevó a cabo para presentar la denuncia que ahora cuenta con el respaldo del ministerio público.

"Alegan que sin esa técnica [la del electroformado] no podrían hacer piezas de ese tamaño y volumen porque no tendrían estabilidad. Pero se niegan a entender que lo que venden es bisutería, y quieren hacerlo pasar como joyas de primera ley de oro o plata. Digan que es chapado, pero no nos vendan a precio de oro y plata cuando no lo es", señaló Entrenas.

La ley de objetos fabricados con metales preciosos estable, en su artículo 55, que está permitido "el uso de materiales no metálicos o de plomo" para unir piezas y rellenar fondos o mangos, aunque "sin colorearse ni recubrirse para darles la apariencia de metales preciosos". Según los datos que Tous exhibe en su página web, solo en 2018 la compañía -que tiene presencia en 53 países- llegó a vender 2,3 millones de ositos.

Respaldo de las asociaciones

La Asociación Española de Joyeros, Plateros y Relojeros respalda a la compañía del oso catalán. Asegura que "la práctica de relleno de piezas de joyería no implica fraude ni manipulación" y recuerda que es una "técnica propia de fabricación que permite ofrecer al consumidor joyas con más diseño a un precio más asequible". La Asociación de Marcas Renombradas Españolas también se ha pronunciado a favor, al igual que la Asociación para la Defensa de la Marca, en la que la vicepresidenta corporativa de Tous, Rosa Tous, destaca como presidenta.

Hasta ahora no han trascendido cuáles serán las próximas diligencias de la Audiencia Nacional. Pero la investigación, previsiblemente, se extenderá después San Valentín y acompañará a Tous durante una buena parte de su centenario.