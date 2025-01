"Te llaman de Canarias": el 'enchufe' de Aldama con su socio desde un casino con prostitutas

La investigación de la UCO desveló varios mensajes que apuntaban al Gobierno de Canarias presidido por Ángel Víctor Torres por la adjudicación de contratos a una de las firmas vinculadas a la trama de compra de mascarillas. En el verano del 2020, aparecen varias conversaciones en las que el exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, hace de intermediario para ofrecer al Ejecutivo regional la idea de implantar un "protocolo PCR" ideado por la empresa de Megalab en las islas.

En los meses siguientes, el intercambio de mensajes entre los presuntos miembros de la trama se intensifica. En juego había varios contratos sanitarios que el socio de Aldama buscaba colocar al Gobierno canario y balear, el último entonces presidido por Francina Armengol.

Entre las comunicaciones incautadas por la Guardia Civil, a las que ha tenido acceso Vozpópuli, destacan varios mensajes intercambiados por Víctor de Aldama con Ignacio Tapia, investigado en la causa que dirige el juez Ismael Moreno y considerado uno de los "4 mosqueteros" de la trama. "Te llaman de Canarias y Aragón" informa el expresidente del Zamora CF a su socio. Un mensaje clave después de que saliera a la luz que el propio Tapia escribió al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática para ponerse a su disposición.

Según los mensajes obrantes en la causa, Tapia envía varios documentos referentes a material sanitario a Aldama. "365 pruebas en 40 min", "un avión entero en 40 min analizado", informa el empresario a su enlace con el Gobierno de Sánchez. Dicha conversación se produce tan solo dos meses después de que el que fuera asesor del entonces ministro de Transportes presentase al exdirigente canario la oferta de Megalab para distribuir test de antígenos en Canarias. Un negocio "cojonudo y bueno", en palabras de Koldo, donde "todos" (Incluido Ábalos) pensaban que el primer destino debían ser las islas.

La conversación en la que Aldama informa a su interlocutor de que recibirá una llamada desde Canarias se produce desde una ubicación un tanto peculiar. Según las conversaciones intervenidas por la UCO, el presunto comisionista de la trama escribió a Tapia desde un casino con prostitutas.

Los mensajes reflejan como el socio del expresidente del Zamora CF quiere quedar en persona en la oficina con su enlace con el Ejecutivo. "¿A qué hora quieres que me pase por tu ofi?", pregunta Tapia. Es entonces cuando Aldama invita a su socio a unirse a él: "Llegas tarde casino drogas y putas". "Cabrón todo lo que me gusta", responde el empresario investigado por el caso Koldo.

Los mensajes que acorralan a Víctor Torres

Cabe recordar que los mensajes intervenidos a los presuntos miembros de la trama han desvelado ya varias de las gestiones que Aldama dirigió en la sombra para intentar favorecer a sus socios. El empresario, también investigado por la causa del fraude del IVA en varias empresas del sector de los hidrocarburos, recibió en tiempo real varios documentos reservados del Ejecutivo presidido entonces por Víctor Torres relacionados con la adjudicación de contratos de mascarillas, tal y como avanzó El Mundo.

Además de acceder a información privilegiada, Aldama pudo servirse de su relación con Koldo para que este pidiera al exdirigente canario agilizar los pagos a la empresa Soluciones de Gestión, por la venta de mascarillas y también para vender el proyecto de Megalab para hacer test de antígenos a todo aquel que quisiera viajar a las islas. Este ya no sólo facilitó que Tapia pudiera escribir a Víctor Torres, sino que además insistió al actual ministro para concertar un encuentro con el socio de Aldama.

"Por favor, mándame el día para ver a José que lo tengo que meter en agenda", urge el exasesor de Ábalos. "Creo que el mejor día es el 2", responde el socialista. Días más tarde, Koldo vuelve a insistir: "Aprieta con los PCR que lo consigues seguro, queda nada para que los pongan...Llámame, por favor, tema PCR buenas noticias". Finalmente, Ignacio Tapia pudo haberse reunido en persona con el dirigente canario. "Soy Nacho Díaz, del laboratorio Eurofins de la presentación de los laboratorios que vimos en su despacho de cara al control de pasajeros", reza uno de los mensajes intervenidos por los investigadores.

Precisamente, este fue uno de los temas más sonados durante la comparecencia de Víctor Torres en la comisión de investigación del Congreso por la compra de mascarillas. Entonces, el ministro socialista negó conocer al socio de Aldama y aseguró no recordar haberse reunido con él. Cuatro meses después, tras ser preguntado por los mensajes desvelados por la UCO, el expresidente de Canarias aseguró: "No he mentido, me preguntaron en la comisión de investigación del Congreso por si conocía al señor Tapia y yo dije que no me constaba conocerlo y que no le ponía cara y es verdad, no se la pongo".

No obstante, tras consultar con su equipo el socialista matizó que "no se produjo ningún encuentro en Presidencia del Gobierno", dejando la puerta abierta a que la reunión pudo tener lugar en el Parlamento de Canarias, un día de Pleno. "Había mucha gente que quería hablar conmigo, me planteaban propuesta y parece ser que sí hubo una reunión", añadió en una declaración a los medios.

Este martes, el expresidente autonómico podrá despejar dudas sobre si se celebró o no dicho encuentro y sobre cuál fue su papel en la tramitación de contratos sanitarios con empresas vinculadas a la trama. Además, el ministro tendrá que enfrentarse a las preguntas relacionadas con el pago de comisiones al que hizo alusión Aldama en su declaración ante el Supremo, y sobre los efectos que acorralan a su antiguo equipo en Canarias.