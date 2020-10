La última polémica de Spiriman: "El que se quiere curar de cáncer, se cura, y el que no, se muere"

"El que se quiere curar de cáncer, se cura, y el que no, se muere". Con esta polémica aseveración, el controvertido Spiriman -que en estos momentos se está sometiendo a un tratamiento oncológico- ha vuelto a liarla en las redes sociales. Miles de personas están criticando las palabras de este médico de Granada, cuyo nombre real es Jesús Candel.

"La actitud es la aliada de la evidencia científica en tratamientos muy duros", ha recalcado en su polémico mensaje, compartido en la red social Twitter: "Repito: el que quiere, consigue lo que quiere". Consciente de que podía generar críticas, Spiriman ha defendido que esa es su "forma de pensar: "El que NO quiere, no lo consigue".

"Y si la lucha contra el cáncer con alguien, es porque en la vida no todo depende de la ciencia, sino también de la suerte", ha expuesto en un tuit: "Pero para mí, como médico y como paciente, la actitud positiva y la fuerza de la mente, son fundamentales y primordiales para vencer esta enfermedad. Siento que no lo entendáis, algunos".

El que se quiere curar de #cáncer se cura y el que NO, se muere. La actitud es la aliada de la evidencia científica de tratamientos muy duros. Repito: El que quiere consigue lo que quiere. Es mi forma de pensar. El que NO quiere, no lo consigue. Y si en a lucha el #cancer