Se aproximan las vacaciones de Semana Santa, -que este año caen del 28 de marzo al 4 de abril- y esto, sumado al buen tiempo, hace que muchos se pregunten si se puede viajar dentro de España o fuera de nuestro país, a pesar de que todavía el Gobierno aconseja que no se viaje si no resulta imprescindible ya que estamos tratando de salir de la tercera ola de la pandemia del coronavirus.

Todavía sigue siendo una incógnita si se podrá viajar en esas fechas. Aunque en principio se pensaba que las restricciones de movilidad iban a depender de cada comunidad autónoma, dependiendo del número de contagios que se tengan en cada autonomía, el Gobierno ha señalado ahora que su objetivo es elaborar un plan nacional de movilidad de cara a Semana Santa para evitar una cuarta ola y lo que ocurrió en Navidad, que cada gobierno regional estableció sus restricciones.

A día de hoy hay varias comunidades autónomas, ciudades y municipios con alta incidencia acumulada de contagios por covid-19 que siguen manteniendo sus cierres perimetrales y hay tres comunidades que ya han anunciado el cierre de sus fronteras para Semana Santa.

En cuanto al poder viajar desde España a otro país, te contamos las restricciones y condiciones que piden los países para poder entrar: si es obligatoria la cuarentena, pruebas PCR, etc.

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, al ser preguntada este lunes por si se podrán reanudar los viajes y el turismo para Semana Santa ha señalado que "será posible si se dan las condiciones de seguridad sanitaria".

Por su parte, Fernando Simón, aseguró que la situación en España sería aceptable para viajar en Semana Santa si estamos en una incidencia acumulada de hasta 150 casos de coronavirus por 100.000 habitantes en 14 días.

Comunidades que cierran sus fronteras en Semana Santa

Castilla y León, Aragón y Asturias ya han anunciado que mantendrán los cierres perimetrales de la comunidad o el cierre de sus fronteras en Semana Santa, lo mismo podría ocurrir con Galicia, la Comunidad Valenciana, Región de Murcia o País Vasco.

Para las islas Canarias y Baleares, el Gobierno estudia establecer unos corredores turísticos que faciliten cierto flujo de turistas.

Mientras llega la Semana Santa, y hasta que sepamos si se puede viajar o no, te contamos dónde se puede viajar en España y a qué países se puede ir.

¿Dónde puedo viajar en España?

Si deseas hacer un viaje dentro de nuestro propio país, te contamos cuáles son las restricciones de movilidad que hay en las comunidades autónomas, ciudades y municipios.

Andalucía

Andalucía: cierre perimetral autonómico y de sus ocho provincias hasta el próximo 5 de marzo, por el momento. 51 municipios de la comunidad tienen cierre perimetral, 81 menos que la semana pasada, al alcanzar una tasa de incidencia del coronavirus Covid-19 superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, indicó que "todo se irá viendo". "Lo importante no es salvar la Semana Santa, sino salvar vidas".

Aragón

Aragón: cierre perimetral de la comunidad y confinamiento de las tres provincias al menos hasta el 19 de marzo. La ciudad de Teruel sale del confinamiento perimetral desde este martes 2 de febrero. El departamento de Sanidad de Aragón advierte que una rápida desescalada puede suponer la llegada de una cuarta ola, por lo que la prudencia frente a las restricciones debe estar implícita en la toma de decisiones. Por lo tanto, a pesar de continuar con el descenso de incidencias por covid-19, el Gobierno de Aragón ha decidido mantener el cierre de la comunidad y de las provincias.

Principado de Asturias

Principado de Asturias: el Principado de Asturias permanece cerrado perimetralmente y las entradas y salidas a la región están restringidas hasta el mes de mayo. Su presidente, Adrián Barbón, ha descartado abrir la región en Semana Santa. Por el momento están cerrados perimetralmente: Lena, hasta el 8 de marzo; Piloña, hasta el día 9 y Corvera, hasta el 15 de marzo. El cierre de Castrillón y Aller se ha levantado el 2 de marzo.

Baleares

Baleares: no ha cerrado perimetralmente la comunidad pero mantiene confinadas las islas de Ibiza y Formentera, no se pude entrar ni salir debido a la alta incidencia que existe. Mallorca y Formentera bajan a nivel de alerta 3; Menorca desciende a nivel 2 e Ibiza se mantiene en el 4, el más alto. Aunque el resto del archipiélago no está confiando perimetralmente, sí exige una prueba PCR negativa a los ciudadanos que procedan de comunidades autónomas con una IA (Incidencia Acumulada) superior a 150 casos.

Canarias

Canarias: Lanzarote y La Graciosa están confinadas perimetralmente a pesar de haber bajado de nivel 4 al 3 el 2 de marzo. El resto de islas no cuentan con restricciones a la movilidad, pero en este caso el Gobierno insular también solicita a los turistas una PCR negativa para acceder al archipiélago.

Cantabria

Cantabria: hay cierre perimetral autonómico desde el 30 de octubre. El presidente, Miguel Ángel Revilla, ha afirmado que veía posible desconfinar la comunidad en Semana Santa si previamente se había vacunado a entre el 15% y 20% de la población y si la IA baja a los 50 casos.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha: cierre perimetral autonómico al menos de diez días más. Se ha levantado el cierre perimetral de todos sus municipios. El 99% de Castilla-La Mancha seguirá en un Nivel 2 más abierto, pero la toledana Burguillos y las localidades de Sigüenza, El Casar y Pioz, en Guadalajara, seguirán en Nivel 3. El consejero de Sanidad, Jesús Fernández, ha recordado que mejoran todos los indicadores y respecto a la posibilidad de abrir en Semana Santa, espera que haya una decisión nacional al respecto.

Castilla y León

Castilla y León: cierre perimetral autonómico hasta el 9 de mayo, cuando concluye el estado de alarma, por lo que no se podrá viajar en Semana Santa. La Junta ya levantó las restricciones de movilidad entre provincias aunque ha mantenido el cierre comunitario.

Cataluña

Cataluña: cierre perimetral autonómico y comarcal desde el 8 de febrero. Respecto a las vacaciones de Semana Santa, instan a conocer el plan del Consejo Interterritorial para tomar una decisión.

Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid: Permanece abierta aunque permanecen cerradas perimetralmente 17 zonas básicas zonas básicas y un pequeño municipio. Torrejón de Ardoz, San Sebastián de los Reyes y Collado Villalba siguen cerrados perimetralmente. Por el momento, están permitidas todas las entradas y salidas de su territorio. De cara a Semana Santa, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha hablado de la posibilidad de mantener abierta la Comunidad. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso no se ha querido pronunciar al respecto: "Hablaremos del tema cuando proceda".

Comunidad Valenciana

Comunidad Valenciana: cierre perimetral autonómico por lo menos, hasta el próximo 14 de marzo. A partir del 1 de marzo ha dejado sin efecto el confinamiento municipal de las ciudades de más de 50.000 habitantes -entre ellas las capitales de provincia- durante los fines de semana y festivos. En cuanto a los viajes en Semana Santa, Ximo Puig se ha mostrado muy tajante y ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez que se tome una decisión conjunta y se limiten los movimientos porque es importante "consolidar la situación ahora" para "avanzar más" en los próximos meses.

Extremadura

Extremadura: solo mantiene cerrado perimetralmente durante dos semanas más el municipio de Calamonte, después de levantar esta restricción el 19 de febrero en 22 localidades. El Gobierno autonómico se muestra partidario de mantener abierta la región en Semana Santa.

Región de Murcia

Región de Murcia: cierre perimetral de la comunidad y mantiene confinados dos de sus 45 municipios por estar en nivel de alerta extremo, Ulea y Alhama de Murcia. El consejero de Salud, Juan José Pedreño, advirtió que él no es partidario de relajar las limitaciones de movilidad en Semana Santa.

Galicia

Galicia: cierre perimetral autonómico y la movilidad está restringida en los Ayuntamientos que superan los 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Desde el 26 de febrero solo se mantienen cerrados perimetralmente los municipios con una tasa de incidencia superior a los 500 casos por 100.000 habitantes y las áreas sanitarias de A Coruña, Ferrol y Pontevedra por la situación de las UCI aunque su incidencia es menor. Se permite la movilidad entre municipios con una tasa de entre 250-500 casos y entre aquellos por debajo de 250. El presidente autonómico, Núñez Feijóo, ya ha avanzado que no descarta continuar con el confinamiento en Semana Santa.

Comunidad Foral de Navarra

Comunidad Foral de Navarra: cierre perimetral autonómico. Permanece confinada desde el 22 de octubre y la próxima revisión de restricciones se hará el 11 de marzo.

La Rioja

La Rioja: se encuentra confinada permietralmente a nivel autonómico como mínimo hasta el 11 de marzo y se ha levantado el cierre perimetral por municipios.

País Vasco

País Vasco: cierre autonómico y municipal, no se permite la movilidad entre las tres provincias vascas, que siguen cerradas. Abrirán cuando se confirme una incidencia acumulada por debajo de los 300 casos por 100.000 habitantes. Desde el 15 de febrero, se permite la movilidad entre municipios colindantes solo para la realización de actividades socioeconómicas y deportivas al aire libre. Esta comunidad tampoco se plantea su apertura para las vacaciones de Semana Santa porque, en palabras de su lehendakari, es "muy difícil pensar en una movilidad indiscriminada".

Ceuta

Ceuta: cierre perimetral autonómico.

Melilla

Melilla: cierre perimetral.

Conoce dónde se puede viajar en España, según las restricciones de las comunidades autónomas.

Restricciones de movilidad: ¿Puedo viajar fuera de España?

Si estás pensando en viajar desde España a otro país, al extranjero, te contamos cómo está la situación. Los diferentes países miembros de la Unión Europea (UE) han ido abriendo las fronteras paulatinamente según se ha ido controlando la pandemia.

Se puede viajar sin ningún tipo de condiciones o requisitos a países como Suecia, Finlandia o Turquía.

Si quieres ir a Reino Unido, el Gobierno de Boris Johnson, anunció que los viajeros deberán hacerse tres PCR en vez de una y guardar 10 días de cuarentena.

Otros como Alemania, Polonia o Irlanda imponen cuarentena a los viajeros llegados desde toda España.

No se puede viajar a Portugal

España cerró las fronteras terrestres con Portugal el pasado 29 de enero y se ha prorrogado hasta el 1 de marzo. Al país solo se puede viajar, con autorizaciones correspondientes, si eres residente, trabajador transfronterizo, transportista o quienes tengan que hacerlo por causas esenciales.

Portugal ha cerrado además las comunicaciones marítimas y aéreas.

¿Cuándo se podrá viajar fuera de Europa?

Cuanta más distancia nos separe del lugar al que queremos viajar, hay más condiciones impuestas, aunque hay excepciones como en todo.

Sin embargo, existen países como Costa Rica, México o República Dominicana que permiten la entrada de turistas españoles sin prueba PCR y sin cuarentena.

Por su parte, otros destinos como Australia, China, Argentina o EE.UU. continúan con sus fronteras cerradas.

Una playa de Punta Cana

Países que prohíben la entrada

Bélgica prohíbe los viajes no esenciales hasta el 1 de marzo de 2021.

Dinamarca solo permite viajar por motivos de trabajo o familiares (visita a pareja, padres, menores, asistencia a funeral o nacimiento de hijo), con PCR o test de antígenos negativo.

Estados Unidos ha prohibido los viajes desde todo el espacio Schengen, salvo por algunas excepciones, en cuyo caso hay que presentar test viral negativo realizado en las 72 horas previas, o prueba de haberse recuperado efectivamente del virus.

República Checa prohíbe los viajes no esenciales, en cuyo caso, el viajero ha de llevar una PCR negativa realizada 48 horas antes.

Otros países que prohíben la entrada de viajeros o han suspendido las comunicaciones aéreas y/o marítimas son: Angola, Arabia Saudí, Argelia, Argentina, Armenia, Australia, Azerbaiyán, Baréin, Belice, Bolivia, Botsuana, Brunéi, Bután, Camboya, Canadá, China, Chipre, Emiratos Árabes Unidos (se permite la entrada de residentes tras su autorización; en Dubai se admiten turistas con test PCR y otras medidas sanitarias), Eritrea, Filipinas, Finlandia, Fiyi, Gabón, Guinea Conakry, Guyana, Hungría, India, Indonesia, Irán, Irak, Islas Cook, Islas Marshall, Islas Salomón, Israel, Jamaica, Japón, Kazajstán, Kirguistán, Kiribati, Kuwait, Laos, Libia, Madagascar, Malasia, Marruecos, Mauricio, Micronesia, Moldavia, Myanmar, Nicaragua, Nueva Zelanda, Palaos, Papúa Nueva Guinea, Perú, Qatar, Rusia, Samoa, Senegal, Seychelles, Singapur, Sri Lanka, Sudán del Sur, Surinam, Tayikistán, territorios palestinos (las medidas adoptadas por Israel afectan a la entrada y a la salida), Tonga, Trinidad y Tobago, Turkmenistán, Tuvalu, Uruguay, Vanuatu, Venezuela y Vietnam.

Países que imponen cuarentena

Los españoles que viajen a Alemania, tienen que registrarse, presentar un test negativo (PCR, TMA, LAMP o antígenos) en el plazo máximo de 48 horas desde su entrada y realizar una cuarentena de 10 días, aunque se puede evitar con otro test negativo realizado a partir del quinto día de la llegada.

En Austria, solo se exige la cuarentena de 10 días, que se puede terminar si se realiza un test PCR o de antígenos a los cinco días y da negativo.

Chile exige, además de una cuarentena obligatoria de 10 días, presentar un seguro médico con una cobertura de al menos 30.000 dólares, que cubra incidencias por la covid-19.

Grecia impone a los viajeros un autoconfinamiento de siete días en el domicilio que declaren antes del viaje, además de presentar una PCR negativa realizada 72 horas inmediatamente antes de entrar al país, y someterse a un test rápido a la llegada.

Países Bajos exige un certificado de PCR negativo realizado en las 72 horas anteriores a su llegada al país, y un test rápido con resultado negativo realizado como máximo cuatro horas antes del vuelo. Una vez en el país, deberán realizar una cuarentena obligatoria de 10 días.

Para viajar a Suiza, se ha de realizar una cuarentena obligatoria de 10 días, que se pueden reducir a siete bajo ciertas condiciones. Además, se debe presentar un test PCR negativo realizado en las 72 horas previas a su llegada y cumplimentar el formulario electrónico de entrada.

Desde el 15 de febrero, los viajeros a Reino Unido deberán sumar, a la cuarentena de 10 días a la llegada, una PCR con resultado negativo realizada 72 horas antes del viaje, y dos test más, al segundo y al octavo día del confinamiento.

Otros países que exigen guardar cuarentena son: Antigua y Barbuda, Benin, Bielorrusia, Bosnia-Herzegovina, Burundi, Chad, Colombia, Corea del Sur, Cuba, Ecuador, Eslovaquia, Etiopía, Georgia, Granada, Guinea Ecuatorial, Haití, Irlanda, Islandia, Jordania, Letonia (10 días de aislamiento domiciliario), Mauritania, Nauru, Nepal, Níger, Nigeria, Noruega, Omán, República Centroafricana, San Cristóbal y Nieves, Sudáfrica, Tailandia, Timor del Este, Túnez y Uzbekistán.

Varios países exigen cuarentenas y PCR

Países que imponen otras medidas

Hay otros países que han impuesto otras medidas, te contamos algunos ejemplos:

Brasil permite la llegada de viajeros españoles solo por vía aérea, con un test negativo tipo RT-PCR, en español, inglés o portugués, realizado 72 horas antes del embarque. Además, han de rellenar una declaración de salud.

Francia exige a los viajeros por vía aérea, marítima o terrestre el resultado negativo de una PCR realizado menos de 72 horas antes de salir.

Italia pide la presentación de un test PCR o de antígenos efectuado en las 48 horas anteriores a la entrada, y en caso de no cumplir con este requisito, se exige guardar una cuarentena de 14 días.

¿Tengo que hacer cuarentena al regresar si he viajado fuera de España?

Por el momento, y desde el pasado 17 de febrero, España solo ha impuesto una cuarentena obligatoria de diez días para los viajeros procedentes de aeropuertos brasileños y sudafricanos.

De este modo, España no permite la entrada de viajeros desde Brasil, salvo que se trate de españoles o residentes, con la intención de frenar la variante brasileña del coronavirus.

El resto de viajeros o turistas, como para los propios españoles, no tienen que hacer cuarentena ni se está obligado a realizar ninguna prueba PCR.

Consejos antes de viajar

Te recomendamos que antes de viajar, consultes los organismos oficiales de cada país para tener la información lo más actualizada posible.

Además es conveniente contratar un seguro de viaje previamente debido a la incertidumbre que vivimos y a los cambios constantes de restricciones o requisitos que se exigen por la covid-19. Muchos de estos seguros incluyen nuevas cláusulas relacionadas con la nueva situación que experimentamos debido a la pandemia.