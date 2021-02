La Semana Santa, aunque es de tradición católica, es una de las festividades más esperadas del calendario ya que son la antesala de las vacaciones de verano.

Incluso para muchos municipios de España es uno de los eventos más importantes de todo el año. Por ello, son muchos los que se preguntan: ¿Cuándo es la Semana Santa de 2021?

Este año, las celebraciones católicas relacionadas con la muerte y resurrección de Jesucristo son del domingo 28 de marzo (Domingo de Ramos) hasta el domingo 4 de abril (Domingo de Resurrección). Por su parte, la Cuaresma, que es el período de 40 días anteriores a la Semana Santa, comenzó el 17 de febrero, Miércoles de Ceniza.

Este es el calendario completo de la Semana Santa 2021:

Domingo de Ramos: 28 de marzo

Lunes Santo: 29 de marzo

Martes Santo: 30 de marzo

Miércoles Santo: 31 de marzo

Jueves Santo: 1 de abril

Viernes Santo: 2 de abril

Sábado Santo o Sábado de Gloria: 3 de abril

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 4 de abril

Lunes de Pascua: 5 de abril

Las fechas se establecen según el calendario lunar

Las fechas de la Semana Santa no son iguales todos los años, no siempre cae los mismos días o el mismo mes. Se determinan a partir del calendario lunar, no depende del calendario que usamos normalmente. por lo que cada año varía algunos días. Es siendo que en esta ocasión se dará a finales de marzo.

Siguiendo estas reglas, se fija el Domingo de Resurrección en el siguiente domingo a la primera luna llena de primavera en el hemisferio norte. Es decir, este día debe caer entre el 22 de marzo y el 25 abril y a partir de ahí se distribuyen el resto de fechas de la Semana Santa y Carnaval.

En el año 2015, el papa Francisco manifestó que su intención es establecer una fecha fija para esta celebración, de modo que el Domingo de Resurrección caiga en el segundo o tercer domingo de abril y así no tener que depender de conjunciones astrales.

“La Iglesia católica está dispuesta a renunciar al primer solsticio después de la Luna de marzo para fijar la fecha de la Pascua”, señaló el Papa en marzo de ese año en la basílica romana de San Juan de Letrán.

Con este cambio, se lograría unificar la fecha de la Semana Santa para los católicos y para los ortodoxos. Sin embargo, la iniciativa del Papa parece bastante estancada.

El Papa Francisco quería establecer una fecha fija para la Semana Santa (Efe).

Restricciones y procesiones canceladas en varias ciudades

De este modo estas son las fechas para esta Semana Santa 2021 donde debido a la pandemia del coronavirus, muchas ciudades han cancelado ya las procesiones, como ya ocurrió al año pasado que estábamos confinados, se han suspendido muchos actos programados y las celebraciones serán mucho más discretas que en otros años.

Los festivos a nivel nacional son el jueves 1 de abril y el viernes 2 de abril, mientras que otros días como el lunes o martes de Pascua que son festivos en comunidades concretas.