Sánchez rechaza dar la batalla por un 6-D sin sus socios y Vox vuelve a la calle

El Día de la Constitución se diluye. Los partidos separatistas y nacionalistas, principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez, han confirmado su rechazo a participar en el acto institucional del 6-D, que se celebrará al aire libre y a escala "reducida" debido al coronavirus. El PSOE, por su parte, moverá una campaña en redes, mientras Vox anuncia manifestaciones en la calle ante el perfil bajo de Ciudadanos y el PP.

El Gobierno sacará adelante los Presupuestos en el Congreso la misma semana en la que se celebra el 42 aniversario de la Constitución. Sin embargo, la ruptura total entre los partidos constitucionalistas y los aliados elegidos por Sánchez por aprobarlos han convertido el cumpleaños de la Constitución más en un "mal trago" que en otra cosa. Y lo único que se espera es que unos y otros utilicen la Carta Magna como arma arrojadiza, según explican fuentes de varios partidos a Vozpópuli.

Con la incógnita de la presencia del rey Felipe VI -la Casa Real no anuncia su presencia hasta la propia víspera-, el Congreso trasladará el acto institucional al exterior del hemiciclo. Será un acto "reducido" con no más de 200 0 250 personas por las urgencias de la pandemia. La mayoría de presidentes autonómicos todavía no ha decidido aún si acudirá el domingo a Madrid. Tampoco han confirmado su presencia expresidentes como Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero.

Los socios de Sánchez se borran

En cuanto al resto de fuerzas políticas, grupos como el PNV, ERC o EH Bildu han renunciado a participar. Dicen que no tienen nada que celebrar. Son los mismos socios que van a apoyar los Presupuestos Generales del Estado de la coalición PSOE-Podemos, y que dan un horizonte de estabilidad a la legislatura. El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha ensalzado el papel de Arnaldo Otegi y de la izquierda abertzale.

"El recorrido ético que han hecho los dirigentes de la izquierda abertzale, el trabajo de líderes como Arnaldo Otegi fue condición de posibilidad de que ETA dejara de matar... Cuando los comparamos con los señores del PP y de Vox que están reivindicando abiertamente los gobiernos de la dictadura o de Vox... ¿Qué recorrido ético tienen que hacer estos señores?", ha dicho Iglesias durante una entrevista en La Sexta este lunes.

Fuentes del PSOE, por su parte, han explicado que la participación del partido en el 6-D se ceñirá al acto institucional y a una campaña que preparan para las redes sociales. El cumplimiento o incumplimiento de la Constitución es uno de los argumentos que Sánchez ha esgrimido en sus ataques al PP. El presidente del Gobierno ha usado reiteradamente este argumento en la renovación del Consejo General del Poder Judicial y otras instituciones del Estado, que requieren al principal partido de la oposición. El PSOE no se va a apear de ese discurso.

El PP, por su parte, todavía medita algún acto para el Día de la Constitución al margen de la presencia de Pablo Casado en el acto central. "Todavía no hay nada cerrado", dicen fuentes de Génova. En esa misma línea, Ciudadanos tampoco ha planteado ningún evento particular. Estos dos partidos, también con representantes del PSC, han participado juntos en actos organizados por Sociedad Civil (SCC) en Cataluña para reivindicar la Constitución. Pero la cercanía de las elecciones catalanas del 14-F y la pandemia han complicado mucho estos eventos.

Vox vuelve a la calle

Sociedad Civil Catalana (SCC) ha presentado este lunes un vídeo en el que diversas personalidades políticas felicitan a los españoles en el aniversario de la Constitución. El vídeo reúne a dirigentes como el Alto Representante para la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, y a los cabezas de lista de Ciudadanos y PP en las catalanas, Carlos Carrizosa y Alejandro Fernández, entre otros.

Por su parte, Vox ha confirmado que llamará a los ciudadanos a concentrarse el próximo día 6-D "para defender a España, la libertad de los españoles y el orden constitucional”. El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, anunció estas movilizaciones para el próximo domingo.

Buxadé ha evitado dar detalles sobre estas protestas y ha comunicado que se anunciarán próximamente por las redes sociales. Vox ha organizado y participado en diversas manifestaciones motorizadas en los últimos meses. Lideró una contra el estado de alarma y se sumó a la convocada contra la reforma educativa de la ministra Isabel Celaá.