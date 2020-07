De Rosell al ático de González: personalidades que acabaron 'salvadas' tras juicios mediáticos

Sandro Rosell, Ignacio González, Borja Thyssen... Son solo algunas de las personalidades que en los últimos meses han sido absueltos de diferentes delitos o cuyos casos han sido archivados. Uno de los más recientes, el archivo del denominado 'caso ático' en el que se investigaba la compra de un ático en Marbella (Málaga) por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero.

"A pesar de la ardua instrucción llevada a cabo en el presente procedimiento durante más de siete años, no se ha conseguido acreditar la procedencia del dinero utilizado", indica el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona.

Sandro Rosell

643 días; ese es el periodo que pasó el expresidente del Barça Sandro Rosell en prisión preventiva acusado del cobro y blanqueo de comisiones ilegales por la gestión de los derechos audiovisuales de la Condeferación Brasileña de Fútbol (CBF).

En abril de 2019 la Audiencia Nacional le absolvió al no haber podido acreditar las acusaciones, por lo que ante las dudas prima el principio jurídico in dubio pro reo (en caso de duda falla a favor del acusado). Rosell interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial en la que reclama 29.754.465,02 euros por haber estado 22 años en prisión preventiva bajo acusaciones de las que fue absuelto.

El expresidente del FC Barcelona publicó recientemente 'Un fuerte abrazo', un libro en el que rememora su estancia en la cárcel madrileña de Soto del Real. "Aunque seas inocente, hay empresas importantes que no quieren trabajar con alguien que sale en Google", aseguraba hace unos días en una entrevista en la 'Cadena Ser'.

Otros casos

Rosell y González son solo dos de las muchas personalidades que han visto manchada su reputación tras ser sometidos a juicios mediáticos que terminan con el acusado en libertad o con el sobreseimiento de la causa.

Solo hace tres días, el pasado viernes, la Audiencia Provincial de Madrid rechazó condenar al ex Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino. Él y Bonifacio Díez, inspector jefe,estaban acusados por entregar de forma presuntamente irregular en 2015 a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) un pendrive con datos personales reservados y referencias a sociedades y proyectos empresariales de Jordi Pujol Ferrusola.

Menos reciente es el caso de Borja Thyssen. El hijo de Carmen Cervera fue absuelto en diciembre del año pasado del delito de fraude fiscal por el que se enfrentaba a un mínimo de dos años de cárcel y al pago de 1,2 millones de euros entre cuota defraudada y multa.

"Sandro lleva una carga muy dolorosa"

"Sandro lleva una carga muy dolorosa, pero está trabajándose no guardar rencor", explica en conversación con Vozpópuli, María Yela, psicóloga de centros penitenciarios. Según señala, es importante trabajar con los presos la vida después de salir de la cárcel y que aprendan que "no pueden estar siempre odiando". "No puedes vivir con el rencor que te ha creado esa situación", apunta sobre las personas que son absueltas tras haber pasado un periodo de tiempo en prisión.

A los que tienen una vida 'intachable' fuera y una reputación les duele más"

Tal y como apunta Yela, cuando los acusados están dentro de la cárcel esperando el juicio, los efectos pueden ser biológicos (pérdida de pelo, alteración del sueño...), psicológicos (depresión, ansiedad, inseguridad, miedos) y a nivel social (pérdida de trabajo, rupturas en las familias...), pero el daño moral causado a las personas que son absueltas es "irreparable". "A los que tienen una vida 'intachable' fuera y una reputación les duele más", concluye.