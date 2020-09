Rocío de Meer, la diputada 'trending topic' de Vox que hace guiños a los barrios obreros

Rocío de Meer (Madrid, 1989) es la diputada más joven de Vox y no por ello trata de pasar desapercibida. Madre de dos hijos, uno de ellos con discapacidad, De Meer decidió aparcar la tranquilidad de Almería para dar el salto al Congreso y meterse en la harina tuitera.

La convenció Santiago Abascal, al que conocía desde hace años por la Fundación DENAES. Las elecciones del 28 de abril de 2019 estaban a la vuelta de la esquina y, después de mucho pensárselo, aceptó la propuesta. "No fue fácil", reconoce a Vozpópuli.

Logró hacerse con un escaño en la XIII legislatura y repitió en la siguiente, cuando el partido acaparó 52. Es portavoz de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social y también de la que aborda Políticas Integrales de la Discapacidad.

Catapultada a trending topic casi cada semana por defensores y detractores, De Meer asegura a este diario que no se arrepiente del cambio. Aunque le haya costado una pedrada en la ceja mientras visitaba Sestao o tener que esconderse en un hotel de El Raval para evitar otra.

Las campañas de hostigamiento y demonización que sufrimos día a día por culpa de las alertas antifascistas de políticos y estercoleros mediáticos como la Sexta, son directamente responsables del TERRORISMO CALLEJERO de sus cachorros. No tenemos miedo.pic.twitter.com/J3ETP5FcVT — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) September 2, 2020

Pero reconoce que lo difícil no son sus visitas. "Lo difícil es vivir en determinados sitios 365 días al año y no poder decir lo que piensas porque te juegas tu estabilidad y la de tu familia. No estamos en un país y en un siglo en el que esto deba suceder y me siento en la obligación de dar la cara por ello", dice.

Licenciada en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, De Meer fue presidenta de la asociación de debates de esa misma institución. Ahora incendia el debate en Twitter, donde cuanta con más de 30.000 seguidores.

"Estercoleros multiculturales. Lugares donde vosotros, los privilegiados, queréis condenar a los españoles más humildes a malvivir. Barrios obreros convertidos en infiernos que los acomodados no pisáis pero que los trabajadores más humildes sufren a diario", publicó recientemente.

"Los políticos de izquierdas han abandonado a la gente humilde"

"Yo creo que no provoco", insiste. "Sencillamente expongo realidades por las cuales muchos españoles han estado amordazados hasta ahora. En Almería, por ejemplo, sufren muy de cerca la inmigración ilegal y los problemas que acarrea y ese es un debate del que huye el consenso de los partidos políticos españoles", considera.

"Los políticos de izquierdas han abandonado a la gente humilde y no les interesa que se hable de los problemas que sufren en sus barrios como la inmigración ilegal, los centros de menas y la okupación", expone.

Otra noche de terror en los barrios de los más humildes. #RavalOtra noche de paz en los barrios privilegiados desde donde se les impone el multiculturalismo.Otro día en los que los segundos llamarán racistas a los primeros si se atreven a protestar.pic.twitter.com/nyWcVQef7a — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) August 31, 2020

De Meer asegura que "no he venido a gustar a los que me insultan". "He venido para representar a los españoles que me han puesto aquí", zanja.

Preguntada por el acoso que también denuncian Pablo Iglesias e Irene Montero y sobre la pintada 'Coletas, rata' que les llevó a interrumpir sus vacaciones en Asturias, la diputada de Vox insiste en que "la violencia no es el camino".

Sin embargo, hace hincapié en que "dependiendo de tu afiliación política mereces o no la compasión de los medios de comunicación y de las instituciones.

"Existe un consenso político de apartheid contra Vox"

"Una pintada en una carretera comarcal a 30 kilómetros ocupa horas y horas de condenas en los medios, pero los ataques con huevos, piedras y lejía a dos diputados ni se condena", compara. "Es una dinámica muy inhumana, existe un consenso político de apartheid contra Vox", opina.

¿El motivo? Según De Meer, su partido dice "todas esas verdades incómodas" que el resto de formaciones "no quieren oír". "El hecho de exponer todas las cuestiones que el consenso político había desterrado genera polémica y esa polémica se canaliza en un discurso de odio automatizado e institucionalizado hacia Vox", argumenta.

"Es peligroso institucionalizar el odio y es peligrosa la complicidad de diversos medios de comunicación que mienten deliberadamente para generar reacciones en la opinión pública. A veces esas reacciones se traducen en que están poniendo en peligro nuestras vidas", denuncia.

No se considera feminista. "Feminista no soy. Soy mujer y ninguna mujer tiene que estar encasillada en ideologías políticas que, entre otras cosas, abarcan el aborto indiscriminado. Las teorías feministas son el 'cambio climático' de la naturaleza humana. Creo en la naturaleza, creo en la singularidad masculina y en la femenina y en la complementariedad entre hombres y mujeres, que por supuesto deben ser iguales ante la ley", sostiene la diputada.

Mientras Sánchez promete al IBEX 35 más ecologismo progre o más agenda feminista, nosotros prometemos a los españoles:- Reindustrialización. - Soberanía nacional.- Fronteras seguras.- Orden en las calles.Frente al globalismo, PATRIA. https://t.co/tqZRdkratq — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) September 1, 2020

Hace tres semanas se vio obligada a retirar un vídeo de la organización neonazi polaca ONR. "Polonia no alimentará extranjeros mientras nuestros hijos pasen hambre", se decía en un extracto del discurso que destacó la diputada de Vox.

"A mí esa frase me sirvió para poner un tema sobre la mesa. Yo puedo darle todo lo que yo pueda a un inmigrante, pero no el pan de mis hijos porque si no, nos sería buena madre. El buenismo no es lo mismo que la caridad y quería destapar el buenismo", argumenta.

"Me avisaron de que el vídeo contenía imágenes manipuladas y lo retiré, pero no tengo ni idea de la extrema derecha polaca pese a todos los especialistas que ahora hay en España sobre extrema derecha polaca", ironiza.

Nieta de un coronel franquista

Es nieta de Carlos de Meer de Ribera, militar franquista. Fue un coronel de Caballería del Ejército y fue director de Gabinete de Carrero Blanco, además de Gobernador Civil de Baleares. Estuvo destinado en el Regimiento de la Guardia del general Franco, los Servicios de Inteligencia o el Estado Mayor Central.

"Mi abuelo es una persona polémica con trayectoria política como muchos otros. No sé por qué los nietos de media España valen más que los nietos de la otra media", defiende.

De Meer se ha fijado como reto para el nuevo curso "defender a las familias que lo están pasando mal" frente a "un Gobierno que presume de escudo social y las está dejando en la peor situación". No sabe si la moción que Vox pretende presentar este mes tendrá éxito pero, a su juicio, "el error habría sido no intentarlo y prescindir de este instrumento".