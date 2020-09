Revilla critica la "barra libre" fiscal de comunidades como Madrid y reivindica la misma para toda España

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha criticado la política de "barra libre" fiscal que aplican algunas comunidades, como Madrid, y ha reclamado que España sea "una unidad fiscal", con una "norma fiscal única para todos" para que se tribute "igual en todos los sitios".

Revilla ha hecho esta reivindicación durante su intervención este miércoles en el Foro Económico de El Diario Montañés cuando, en el apartado de preguntas, ha sido cuestionado por su opinión acerca de la bajada de medio punto en el IRPF en Madrid anunciada por su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP).

"Un país donde todos los ciudadanos no somos iguales, malo. Y donde más debemos ser iguales es a la hora de pagar impuestos", ha defendido Revilla, que ha criticado la "política de barra libre" de algunas comunidades que "se lo pueden" -"o podían", ha matizado- permitir, como Madrid, donde, según ha dicho, se concentran el 70% de las empresas del país porque allí no pagan tantos impuestos.

El presidente cántabro ha opinado que "no es de recibo" que estas comunidades que se lo pueden permitir se dediquen a rebajar impuestos. "Porque hay quien no puede hacerlo", ha espetado Revilla, que ha puesto como ejemplo a Cantabria, donde, por sus características de dispersión o envejecimiento de la población, cuesta "un dineral" sufragar la sanidad o la educación.

Revilla ha asegurado que en Cantabria no se cobran impuestos "por capricho", sino porque se precisan fondos para sufragar estos servicios. "Quedamos como unos saqueadores, ya me gustaría a mí no cobrar impuestos pero a ver como mantengo yo el sistema de salud o la educación pública que tenemos", ha dicho.

El presidente cántabro ha insistido en que debería de haber una "norma fiscal única para todos", que estableciera un IRPF igual en todo el territorio y estableciera si hay que tributar o no por las herencias o en relación al impuesto de patrimonio.