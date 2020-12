Puigdemont solicita a Europa retirar la cara de Juan Carlos I de las monedas

El expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont ha solicitado a Europa la retirada de la cara de Juan Carlos I de las monedas de euro por su presuntos casos de corrupción. El político español, que se encuentra en Bélgica huido de la la justicia española, ha emitido eta petición a la Comisión Europea bajo las siglas de Junts i Lliures.

"Hemos preguntado a la CE si considera que tener en circulación monedas de Euro con la efigie de personas investigadas por evasión fiscal como Juan Carlos I es coherente con los valores de la UE", así lo ha confirmado la formación política desde su cuenta de Twitter, que a su vez ha adjuntado el comunicado emitido.

Hem preguntat a la CE si considera que tenir en circulació monedes d’Euro amb l’efígie de persones investigades per evasió fiscal com Juan Carlos I és coherent amb els valors de la UE. pic.twitter.com/nEg91UuDXf

En el escrito, además de contar con la firma de Puigdemont, cuenta con la rúbrica de Clara Ponsatí y Antoni Comín.

Hem pensat que un bon dia per fer aquesta pregunta a la @EU_Commission era avui, el dia que el seu fill fa el discurs per la tele, vist que encara no sabem com es va beneficiar de les pràctiques pressumptament delictives del seu pare. https://t.co/FJtMbkpw15