Podemos lleva la 'guerra trans' a todos los municipios que gobierna con el PSOE

La guerra feminista que enfrenta a PSOE y Unidas Podemos se ha trasladado a los ayuntamientos en los que ambos partidos gobiernan en coalición. Fuentes socialistas aseguran a Vozpópuli que hay preocupación y malestar por los movimientos del partido morado en estos municipios. El debate sobre cómo neutralizar las propuestas de Podemos, dicen estas fuentes, es recurrente en las reuniones de ejecutivas locales y autonómicas del PSOE.

El problema es similar al que se vive en el Gobierno de la nación. El PSOE cedió las concejalías de Igualdad o Feminismo -según la denominación- al partido morado en la mayoría de ayuntamientos importantes en los que ambos partidos gobiernan en coalición. Y, según estas fuentes, la ley de transexualidad, conocida como 'ley trans', que prepara el Ministerio de Irene Montero amenaza con tensionar los pactos municipales, al igual que está afectando a la convivencia en el Consejo de Ministros.

"Puede parecer una nimiedad, pero una discrepancia tan profunda como esta puede acabar costando algún pacto", dicen.

El PSOE entrega Igualdad

En Barcelona, por ejemplo, la concejal de En Comú Laura Pérez es la teniente de alcalde de Derechos Sociales y Feminismos. Y lo mismo ocurre en algunos de los municipios más poblados de la Comunidad de Madrid como Alcorcón, Parla y Getafe. En todos ellos, la formación de Pablo Iglesias se quedó con el área de Igualdad en el reparto de Gobierno.

"Fue un error esa cesión y ya lo advertimos en su momento", dicen fuentes del PSOE. "El cabreo en el sector feminista del PSOE es monumental y es un debate que sale en todas las ejecutivas en busca de pautas de actuación".

Las organizaciones feministas en la órbita del PSOE ya pidieron a Pedro Sánchez que no cediera las políticas de Igualdad a Podemos. Lo hicieron meses antes de la repetición electoral del 10 de noviembre del 2019 y tras comprobar, para su disgusto, que el partido entregaba estas concejalías a Podemos en los ayuntamientos donde pactaron gobernar juntos.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha puesto voz a ese malestar del PSOE en la Cadena Ser. Calvo ha dicho este jueves que le “preocupa” la elección de "género sin más que la mera voluntad o el deseo”. El borrador de la ley que prepara Montero prevé que se puedan modificar datos del Registro Civil, como el nombre y el sexo, sin necesidad de presentar pruebas médicas o psicológicas. La normativa permitirá el cambio de sexo sin necesidad de informe ni tratamiento médico a partir de los 16 años, y entre los 12 y los 16 con consentimiento de padres o tutores.

Calvo pide "finura jurídica"

Calvo y la titular de Igualdad negocian un texto consensuado para esta ley. La vicepresidenta ha dicho que hará falta "acuerdo político y finura jurídica".

"No me preocupan los detalles, sino los conceptos que vamos a trabajar (...) Los derechos siempre tienen límites, que los ponen otros derechos", ha dicho Calvo. "Me preocupa fundamentalmente la idea de pensar que se elige el género sin más que la mera voluntad o el deseo, poniendo en riesgo los criterios de identidad del resto de los 47 millones de españoles. Eso tendrá que tener unas garantías, una estabilidad y unos criterios como tiene el derecho en términos de seguridad", ha añadido.

El PSOE ha reconocido el principio de "autodeterminación de género" en diversas leyes autonómicas que ha impulsado desde el Gobierno, como en Andalucía o Aragón, entre otras. En total, diez comunidades, también Madrid (en manos del PP), avalan el reconocimiento legal del género de una persona sin que un tercero tenga que decretar que padece un trastorno.

La legislación nacional ahora en vigor exige un diagnóstico médico de disforia de género y un tratamiento hormonal de dos años para que una persona transexual pueda cambiar su sexo.