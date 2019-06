Los líderes independentistas presos han puesto en marcha el mecanismo para ser trasladados a cárceles de Cataluña donde se encontraban antes del inicio del juicio del procés. Según informan a Vozpópuli fuentes de su entorno, ya han comunicado a Instituciones Penitenciarias su deseo de regresar, lo que llevará al Ministerio del Interior a consultar al Tribunal Supremo.

La decisión sobre el lugar en el que tienen que cumplir condena los presos es de la Administración, no de los jueces. No obstante, fuentes del Departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska afirman que no darán ningún paso sin consultar antes al tribunal que preside el juez Manuel Marchena. En caso de que los presos tengan todavía alguna diligencia pendiente ante la Justicia, lo recomendable es que permanezcan en un cárcel de Madrid por comodidad.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico indican que la única diligencia que les queda pendiente es la notificación de la sentencia que se prevé para el otoño. Actualmente no hay ninguna otra razón que les mantenga en Madrid por lo que previsiblemente serán trasladados a Cataluña donde la Generalitat presidida por Joaquim Torra tiene las competencias sobre las prisiones. Las fuentes consultadas aseguran que el Ministerio del Interior no tiene ninguna intención de evitar el traslado si el Tribunal Supremo no plantea ningún impedimento.

Riesgo de fuga

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha emitido este lunes un escrito en el que se opone a la puesta en libertad de los presos que habían solicitado su excarcelación provisional, al menos el tiempo que dure la deliberación del tribunal. El Ministerio Público alega su nulo arrepentimiento, constatado en sus respectivos turnos de última palabra, y el riesgo de fuga, teniendo en cuenta los precedentes como el del expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont.

Los nueve presos se encuentran en las cárceles de Alcalá Meco (las mujeres) y la de Soto del Real (los varones). El Tribunal Supremo autorizó este fin de semana al exconseller de Interior, Jaoquim Forn a acudir a tomar posesión de su cargo como concejal de Barcelona, electo en las últimas elecciones locales. Forn pernoctó en un centro penitenciario barcelonés y regresó de nuevo a Soto del Real pese que su intención era quedarse ya en Cataluña.

En caso de que finalmente sean condenados, la sentencia será firme y Prisiones podrá clasificarlos en algún grado de cumplimiento. La mayoría de presos están en segundo grado. El tercer grado permite salir de la cárcel a diario. Para que esto no ocurra, la Fiscalía pidió al Tribunal Supremo que recoja expresamente en su sentencia que no puedan acceder a este privilegio hasta que no cumpliesen la mitad de la pena impuesta. En cualquier caso, el segundo grado da la posibilidad de conceder a los presos un artículo 100.2 que también permite a los internos salir a diario de la cárcel para trabajar o formarse.