El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "trato de favor" al País Vasco y Cataluña, y ha llamado a los 'barones' territoriales del PSOE a "alzar la voz" y "rebelarse" ante este "trato discriminatorio" entre regiones por parte del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

"Es evidente que el Ejecutivo no trata igual a todas las comunidades autónomas", ha recalcado Montesinos en una entrevista concedida a Europa Press, en la que ha subrayado que esa actuación del Gobierno de Sánchez "dinamita la igualdad de todos los españoles".

Montesinos ha señalado que el PP y las CCAA gobernadas por su partido lo están denunciando "alto y claro". "Aquí habría que preguntarse si los presidentes autonómicos del PSOE van a alzar su voz y a sus conciudadanos les van a decir que van a rebelarse ante ese trato discriminatorio que hace el Gobierno de Pedro Sánchez por intereses parlamentarios, porque al final estamos hablando de escaños", ha enfatizado.

"Muy gallitos" en los tuits

En este punto, el dirigente del PP ha emplazado al presidente de Extremadura y al de Castilla-La Mancha, Guillermo Fernández Vara y Emiliano García-Page, a aclarar si "están de acuerdo con el trato de favor de Sánchez al País Vasco y a Cataluña".

"Que se lo expliquen a sus ciudadanos porque al final lo que comprobamos en muchas ocasiones es que a través de un tuit o de los medios de comunicación, los presidentes autonómicos del PSOE se ponen muy gallitos, pero después ante Pedro Sánchez callan y le dicen que sí a todo", ha denunciado.

También se ha referido a las declaraciones del ministro José Luis Escrivá apoyando la sugerencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, de estudiar un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías el efecto capitalidad. "Sánchez debe dejar de atacar a Madrid y aceptar la propuesta económica de Casado de bajar impuestos", ha proclamado. Sin embargo, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, desautorizó este viernes a Escrivá al asegurar que esa propuesta no está en la agenda del Gobierno ni lo va a estar.

"Obsesionados con las comunidades del PP"

Montesinos ha acusado al Ejecutivo de "preferir empeorar la vida de los madrileños que mejorar la del conjunto de los españoles". A su entender, Sánchez "persigue la autonomía fiscal de Madrid, una comunidad leal que cumple las reglas de juego" mientras "arropa al independentismo de la Generalitat, que trata sistemáticamente de romper la igualdad entre españoles".

"El Gobierno quiere penalizar en los bolsillos de los madrileños la buena gestión que están realizando Ayuso y Almeida en Madrid con su política de bajos impuestos, la misma que practica el resto de comunidades y ayuntamientos populares. Ese castigo sólo se debe a que en Madrid gobierna el PP", ha resaltado.

El dirigente del PP ha recordado que esa "madrileñofobia" de Sánchez "ya le costó a toda la izquierda, y en especial al PSOE, un serio disgusto en las urnas el pasado 4 de mayo en la Comunidad" y ha vaticinado que "se repetirá cuando se convoquen elecciones generales".

Tras asegurar que Sánchez está "obsesionado con atacar a las comunidades del PP, que apuestan por la bajada de impuestos", le ha recomendado "imitar" el modelo de su partido, que tiene "efectos positivos" para la economía. Además, ha subrayado que el Gobierno, en vez de "castigar a los madrileños debería abrocharse el cinturón reduciendo el número de sus 22 ministerios o el millar de asesores".

"Negociación entre bambalinas"

Al ser preguntado si el PP se cree las declaraciones del Gobierno asegurando que busca un acuerdo con Cataluña que encaje en la Constitución y la ley, y que no están pensando en un referéndum, Montesinos ha advertido de que hay que partir de la base de que "la palabra de Sánchez no vale absolutamente nada" porque el Gobierno "ha hecho de la mentira su acción política". "Pedro Sánchez ha hecho todo lo que dijo que no iba a hacer", ha afirmado.

En este punto, el responsable de Comunicación del PP ha señalado que se está produciendo una "operación encubierta" entre Pedro Sánchez y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para "desmantelar el Estado en Cataluña". "Estamos asistiendo a una negociación entre bambalinas del Gobierno central y de la Generalitat, tú a tú, para que el Estado dejé de tener competencias en una comunidad autónoma. Y esto es una barbaridad, es un escándalo", ha denunciado.

Montesinos ha indicado que el último ejemplo se ha visto con la posibilidad de que se traspase el MIR a Cataluña y ha subrayado que el propio Govern ha "desautorizado" a la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al asegurar públicamente que ese tema sí que está en agenda. "Es una auténtica barbaridad y por eso creemos que estamos ante un desmantelamiento del Estado encubierto por parte del señor Sánchez y el señor Aragonés", ha abundado.

Tras subrayar que el PP va a defender la "igualdad de todos los españoles, la Constitución y la soberanía nacional", ha destacado que el presidente del Gobierno debería convocar el Debate sobre el estado de la Nación para "rendir cuentas" sobre su gestión, aclarar a los ciudadanos "qué está pactando entre bambalinas" con Aragonés y qué "está ocultando a los españoles".

Recursos contra indultos

Después de que el PP haya recurrido los indultos a los condenados por el 'procés', Montesinos ha asegurado que el PP espera que esos recursos "den su resultado" porque "el objetivo final es que los que dieron un golpe a la legalidad, no han pedido perdón, no se arrepienten y dicen que lo volverán a hacer, vuelvan donde tendrían que estar, que es en prisión".

Además, ha señalado que si el Tribunal Supremo al final da la razón al PP con esos indultos se deberían disolver las Cortes y "permitir que los españoles opinen sobre su gestión en las urnas" tras sus "mentiras sistemáticas" tanto con los indultos como en la gestión sanitaria y económica de la crisis derivada de la pandemia.

A su entender, en política "no todo debe salir gratis" y "no todo debe valer". "Y el presidente del Gobierno ha perdido algo que debería ser lo más valioso en política, que es la palabra. La palabra de Pedro Sánchez ya no vale absolutamente nada", ha aseverado.

Sedición y rebelión

En cuanto a si ve posible llegar a un acuerdo con el Gobierno para reformar los delitos de sedición y rebelión, después de que el Ejecutivo haya dicho que quiere buscar un consenso amplio que incluya al PP, Montesinos ha reconocido que no ve posibilidades de que pueda haber un acercamiento en este tema porque, según ha subrayado, Sánchez "ha elegido a sus socios, que son los independentistas, a los que está premiando".

"El Gobierno lo único que quiere es favorecer a los separatistas, El señor Sánchez lo único que busca es premiar la deslealtad de quienes dieron un golpe contra el Estado de Derecho y la legalidad y ahí no van a encontrar al PP. Al PP lo van a encontrar en el reforzamiento de las instituciones", ha manifestado.

Montesinos ha afirmado que en Moncloa hay un presidente del Gobierno que, "por orden de los separatistas ha atacado al Constitucional, al Supremo y al Tribunal de Cuentas. ¿Por qué? Porque sabe que está en Moncloa por los separatistas y se lo debe", ha enfatizado.