La Policía desaloja a decenas de personas para evitar abucheos a Sánchez y sus ministros en un acceso a escondidas

El primer acto conmemorativo por los 50 años de la muerte de Francisco Franco, es polémico desde el primer día que se anunció. Y la puesta de largo de excepción en el auditorio del Museo Reina Sofía, celebrada este miércoles, no iba a ser una excepción.

Para evitar los abucheos que el Gobierno ya preveía, como consecuencia de la polarización, Moncloa ha hecho entrar al presidente del Gobierno y a los ministros por una puerta trasera, distinta a por la que han accedido el resto de invitados. Pero aun así, abucheos ha habido. Y por partida doble.

Decenas de personas, concentradas inicialmente en el acceso principal del museo madrileño, se han desplazado hasta el acceso al aparcamiento, situado en la calle Argumosa, al comprobar que los coches oficiales del Gobierno no paraban donde lo hacían los de diplomáticos, líderes sindicales o periodistas afines a Moncloa invitados al evento. Frente a la barrera que daba entrada al parking y en los barrotes de un lateral, los ciudadanos que se han acercado han gritado proclamas en contra del presidente y los ministros, que los han tenido que escuchar en los apenas diez pasos entre su vehículo y la entrada al edificio.

El desplazamiento de esas personas, desde la fachada principal del museo hasta el acceso trasero, ha obligado a la Policía a mover a decenas de agentes hasta ese lugar para apartar a los ciudadanos de la acera -completamente cortada- por la que accedían los vehículos oficiales. Para evitar, seguramente, que pudiera ocurrir algún tipo de lanzamiento de objetos como el que sufrió el coche de Pedro Sánchez durante la visita a Paiporta (Valencia).

No obstante la distancia entre ese espacio concreto y en el que los ministros bajaban de su coche era de aproximadamente 50 metros. Y con barrotes y un gran despliegue de seguridad de por medio. Por lo que no había ningún riesgo para los miembros del Gobierno, que han acudido al completo al acto, algo que no es habitual. De hecho, los agentes, han apartado casi a empujones a los manifestantes, la mayoría de ellos octogenarios, disfrazados incluso con un mono blanco y lleno de barro.

Cargos del PSOE coordinando el acto

Aunque el acto de hoy en el Museo Reina Sofía forma parte de un programa oficial del Gobierno, dentro de un plan anual para conmemorar los 50 años de la muerte de Franco y la 'España en libertad', las cámaras de 'Vozpópuli' han captado a un cargo del Partido Socialista, a sueldo de Ferraz, coordinando parte del operativo de las llegadas.

Se trata de Alfonso Hermida, director de Actos Públicos del partido, siempre al lado de Pedro Sánchez en los mítines del PSOE. Hermida ha estado hablando con los servicios de seguridad en el acceso de las autoridades.