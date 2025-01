Un manifiesto de la sociedad civil pide "boicotear" los actos de Franco y acusa a Sánchez de promover el "encono civil"

A escasas horas de que Pedro Sánchez arranque en el museo Reina Sofía con su gira "50 años de España en libertad", la plataforma cívica Libres e Iguales lanza un manifiesto, Contra Franco, en el que emplaza "a la ciudadanía, y en especial a las fuerzas políticas, a boicotear cuantos aquelarres promuevan en torno" al dictador "aquellos que dicen celebrar la libertad echando mano de la discordia, su mayor amenaza, y de la reconciliación, promoviendo el encono civil".

Casi un centenar de intelectuales, juristas, literatos, periodistas y políticos. retirados o en activo, entre ellos: el colaborador de Vozpópuli y antaño líder del PSOE en el País Vasco, Nicolás Redondo; los catedráticos Teresa Freixes y Enrique Gimbernat, el que fuera presidente socialista del Senado, Juan José Laborda, o Cayetana Álvarez de Toledo; censuran que la agenda organizada por el Gobierno para conmemorar la muerte del dictador no es más que un "subterfugio" y "la penúltima de las mentiras" de Sánchez. "Ni la libertad empezó en España hace cincuenta años ni desenterrar el espectro de Franco logrará dividir a los españoles en dos bandos, como es su propósito".

Para los firmantes, Sánchez, "con su a moro muerto, gran lanzada", no hace sino "recordar una desdichada realidad: el prolongado fracaso de la oposición para acabar con un dictador decrépito y sanguinario que murió en la cama y la soledad y sacrificio de los pocos y heroicos luchadores que lo combatieron". Con el eco de las palabras que proclamó Manuel Azaña cuando terminó la Guerra Civil, "paz, piedad, perdón", para emplazar "a todos los españoles, sin distinción de bandos" al único "camino de la reconciliación", el manifiesto denuncia que 90 años después, Sánchez, en un "planteamiento guerracivilista", apuesta por la ruta opuesta: "Ni paz ni piedad ni perdón; perdón solo para los nuestros, piedad únicamente para los míos y paz para nadie".

"Cortina de humo"

"Llegó a la Moncloa enfrentando a todos con todos y hoy como entonces camina apoyado en la muleta de la mentira. Sus siete años de Gobierno han sido los de la corrupción política e institucional más grave de nuestra democracia. A ella ha sumado ahora la mistificación histórica y su miserable recurrencia a la Guerra Civil y a la memoria histórica, consistente en olvidar lo que no le aprovecha y recordar únicamente lo que le conviene. A un tiempo muro y cortina de humo. Un muro entre españoles y la cortina con que trata de ocultar toda su miseria personal, política y moral, y la de su entorno, y cuantos procesos judiciales lo acorralan por corrupción", denuncia el texto.

Los promotores de esta iniciativa destacan que "la inmensa mayoría de españoles decidió dejar atrás definitivamente una guerra y una dictadura en la que no pocas de sus víctimas habían sido victimarios, en la que el dolor de unos no se podría comprender ni perdonar sin perdonar y comprender el de los otros". En definitiva, sintetizan: "Quienes habían perdido la guerra renunciaron a la venganza y quienes la habían ganado, al poder que disfrutaban. Sin memoria no hay justicia y sin olvido no hay paz. Reparar solo a unas víctimas es despertar en las otras los agravios, y olvidarse de estas, la mayor de las injusticias. Las víctimas son de todos, la memoria es personal e intransferible y la verdad es una tarea común".

Así concluyen con un alegato en favor de la Transición, verdadero motivo de júbilo: "Los españoles ya estamos reconciliados. Lo hizo una abrumadora mayoría, y dio a ese pacto el nombre de Constitución de 1978. La única fecha de celebración posible y deseable".