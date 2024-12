La concesión de Sánchez al separatismo para hablar catalán en el Congreso obliga a despojar la noble Sala Constitucional

La presidencia del Congreso de los Diputados aprovecha habitualmente el periodo vacacional para acometer distintas reformas en la sede de la soberanía nacional. Una de las más llamativas de las que se están realizando durante esta Navidad, en la primera planta de la ampliación I, es la de la Sala Constitucional.

A lo largo de los últimos días se ha despojado por completo una de las salas más importantes, en la que se reúne la diputación permanente o se realizan recepciones a delegaciones extranjeras, para adaptar las cabinas de audio a una de las concesiones de Pedro Sánchez a sus socios separatistas para lograr la investidura de Francina Armengol.

Esta pasada semana, los servicios de mantenimiento de la Cámara, empezaron a vaciar la Sala Constitucional. Se trata de un trabajo manual, delicado, que hay que hacer con un gran cuidado. Pues tanto el mobiliario que utilizan los diputados para hacer su trabajo, como la decoración, tanto desde las alfombras hasta el retrato del pintor Hernán Cortés-Moreno que preside el salón, así como el resto de obras, son de gran valor a preservar.

El miércoles el espacio presentaba una imagen chocante, poco habitual de ver, que pudieron captar las cámaras de 'Vozpópuli'. La sala completamente vacía a la espera del inicio de la reforma.

La Sala Constitucional es una de las salas más importantes en el día a día del Congreso de los Diputados. Situada en la primera planta de la ampliación I, con conexión directa a con el palacio, mediante un puente que cruza el patio, está presidida por un políptico de los siete ponentes o "padres" de la Constitución, obra del pintor Hernán Cortés-Moreno. Los retratos, que también han sido retirados y almacenados durante la reforma, presiden la mesa principal de la Sala.

Fuentes de la Cámara, consultadas por este periódico, señalaron que el desmontaje de la Sala Constitucional se debe a una reforma del cableado para adaptar las cabinas de audio. En concreto, según han añadido otras fuentes, el motivo de estas obras históricas, en una sala que ha conservado siempre su aspecto original, se debe a la necesidad de adaptarse a la traducción simultánea del español a los idiomas cooficiales del Estado. Sánchez concedió la posibilidad de usar el catalán, el gallego o el euskera a sus socios minoritarios a cambio de su apoyo a Francina Armengol como presidenta del parlamento.

El vaciamiento de la Sala Constitucional no deja de tener también un simbolismo en el que han reparado fuentes parlamentarias de la oposición: “en un momento de vaciamiento constitucional, de retorcimiento de las leyes y las mayorías, o cuando se dice que es constitucional algo como la amnistía, que ayer no lo era, y cuando la malversación de caudales públicos deja de serlo según quien la cometa, como ha dicho el TC con el caso ERE en favor de Chaves o Griñán, no deja de ser llamativo ver a la sala más relevante del Congreso vacía también. Es un simbolismo casi siniestro.”