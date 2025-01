El PP rechaza el pacto de Canarias con el Gobierno si no endurece el control de fronteras: "Somos un paraíso migratorio"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, y Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, mantuvieron el pasado jueves en Madrid un encuentro en el que alumbraron una solución exprés y puntual para realojar entre las Comunidades Autónomas a una parte sustancial de los más de cinco mil menores migrantes que, aún hoy, permanecen varados en las islas por la ausencia de entendimiento entre los actores políticos implicados.

Todavía se desconocen los términos del pacto entre Clavijo y Torres. Pero el PP, de antemano, recela de su contenido. Fuentes de la dirección del partido anticipan a Vozpópuli que no apoyarán en el Congreso de los Diputados nada que no incluya un endurecimiento del control de las fronteras para “frenar de raíz” la llegada de personas ilegales procedentes de otros países. En lo que llevamos de año, la presión sobre Canarias ha seguido incrementando exponencialmente: han arribado a sus playas más de dos mil migrantes. “Somos un paraíso migratorio y no podemos serlo. La política migratoria del Gobierno, que es inexistente, no es nuestro modelo”. Así pues, la conclusión de los populares es simple: “Sin control de fronteras, no hay pacto posible”.

El Gobierno, ante la negativa del principal partido de la Cámara a dar su brazo a torcer, tendrá que convencer a sus aliados parlamentarios, especialmente a Junts -el más reticente a entrar en el redil con esta materia-, para asegurar que se materializa la solución acordada con el ejecutivo canario. De hecho, Clavijo asegura que ya ha logrado arrancar el sí del partido de Carles Puigdemont y del PNV. Hace semanas, el presidente canario se reunió con su homólogo en el País Vasco, Imanol Pradales.

El temor del PP es que para satisfacer a los socios independentistas, el planteamiento del Gobierno sea el de “usar a los menores para desestabilizar a las comunidades del PP”. Lo más probable, a ojos de Génova, es que la solución acordada entre Clavijo y Torres excluya del reparto a País Vasco y Cataluña. O que ambos territorios acojan a un menor número de menores de los que les correspondería. “Junts no ha estado nunca por la labor de acoger a los menores migrantes”, recuerdan los populares para apuntalar su hipótesis.

"Ni un solo contacto"

En todo caso, en la cúpula del PP denuncian que hasta la fecha no ha habido “ni un solo contacto” por parte del Gobierno con la persona encargada de negociar con el ministro Torres: el portavoz parlamentario, Miguel Tellado. “No tiene información”, admiten en su equipo.

Todo lo que se sabe es que Clavijo ha convencido al Gobierno para aparcar temporalmente la reforma de la Ley de Extranjería y tramitar un primer reparto por la vía del decreto. O una proposición de ley. En cuestión de días, informó el presidente canario tras su reunión con el ministro, las dos partes darán a conocer “un calendario de actuación” para dar respuesta “al fenómeno migratorio” en lo que es “la atención a los menores no acompañados”.

Por su parte, el ministro anunció la convocatoria de una Conferencia Sectorial de Infancia para trasladar a las comunidades autónomas la propuesta temporal que ambas partes han consensuado para abordar un primer reparto de los menores migrantes.

Para el PP, todo es papel mojado si no va acompañado por una estrategia para que la ruta atlántica canaria deje de ser la puerta de entrada de la migración irregular en Europa. “Hoy son 5.000 y mañana, otros 5.000 más. Ese decreto, si se convalida no será el último, será el primero”, sintetizan en la cúpula. Una de las exigencias que plantean los populares al Gobierno es que implique a la Comisión Europea: “No es un problema autonómico, ni siquiera estatal, es un problema europeo y tenemos capacidad diplomática en la Unión Europea”.

La receta por la que aboga el principal partido de la oposición es que el Gobierno garantice “financiación” suficiente para la acogida de los menores migrantes en las CCAA y, sobre todo, “políticas para que no lleguen más”. Y esto se dirime en dos frentes: “Implicar a la Unión Europea en el control de fronteras y en el reparto de menores migrantes y hacer presión en los países de origen para luchar contra las mafias”.