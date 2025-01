El PP resta relevancia al órdago de Clavijo y solo firmará un pacto con sus propuestas

Dos días, dos muertos. Es el balance que deja el drama migratorio en las Islas Canarias en las primeras horas de 2025. Cientos de personas, en lo que llevamos de año, ya han arribado a las costas de Tenerife y el Hierro a bordo de cayucos. Es la prolongación de una crisis que en 2024 alcanzó su cifra récord, con un total de 63.970 migrantes según datos del Ministerio del Interior, que alcanza una situación límite y que no tiene arreglo a la vista, por la falta de consenso de los responsables políticos. El Gobierno descarga toda la culpa sobre el Partido Popular, al que emplaza a un acuerdo para atender el realojo de más de cinco mil menores no acompañados que siguen varados en el archipiélago.

A fin de que los populares entren en el redil del pacto, la Moncloa está elevando la presión sobre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para que rompa su gobierno de coalición con el PP si persiste el desencuentro. Este jueves, el responsable de Política Territorial y antaño presidente canario, Ángel Víctor Torres, cuestionó “por qué” Clavijo “no es duro con su socio de gobierno”. A lo que el aludido replicó: “Yo soy duro y he sido crítico con los dos grandes partidos, pero siempre digo que el que gobierna tiene un plus de responsabilidad”.

En todo caso, en la cúpula del PP no ven peligrar la continuidad de su barón, Manuel Domínguez, como vicepresidente canario. “Clavijo no conseguiría nada y el PSOE, ahora mismo, es tóxico”, arguyen dirigentes de la formación conservadora a Vozpópuli. La tesis es que “Coalición Canaria está jugando a la equidistancia a la que juega siempre con PP y PSOE”, pero “no hay ningún riesgo de ruptura”. Por lo que los populares se mantienen en sus trece: no habrá ningún pacto migratorio con el Gobierno central hasta que no se incorporen las propuestas que firmaron en septiembre Alberto Núñez Feijóo y el propio Clavijo.

Desde el inicio de la crisis, el Gobierno ha planteado una única receta para aliviar la tensión migratoria que soportan las Islas Canarias y otros territorios, como Ceuta y Melilla: reformar el artículo 35 de la Ley de Extranjería para automatizar el reparto de los menores migrantes entre el resto de comunidades. El problema es que Junts se niega a apoyar esta modificación, por lo que no hay una mayoría parlamentaria que garantice su aprobación. Sí o sí, se hace necesario el concurso del principal partido del Congreso de los Diputados, el PP.

Desde el pasado verano, se han celebrado varios encuentros entre el ministro Torres y el portavoz popular en la Cámara Baja, Miguel Tellado. Todos ellos, en vano. El cambio legal que propone el Gobierno no convence a algunas comunidades gobernadas por el PP, que denuncian una invasión de competencias. A lo que hay que añadir otro factor: la postura de Vox, que ha sumido en la inestabilidad a seis territorios gobernados en minoría por el PP a cuenta del reparto de menores migrantes.

No obstante, el principal escollo que esgrime la dirección popular a la hora de justificar la falta de entendimiento con el Gobierno es la ausencia de un plan complementario que, en consonancia con países europeos como Italia, ponga coto a la llegada de migrantes irregulares a nuestras fronteras. El PP, en definitiva, exige a Pedro Sánchez que afronte de cara este fenómeno, que tacha de un problema de primer nivel. Y aunque Clavijo pide a la dirección nacional del PP que muestre "más compromiso para resolver el problema”, los de Feijóo no darán su brazo a torcer.

"No son paquetería exprés"

Este jueves, en Madrid, el portavoz de los populares, Borja Sémper, denunció que la respuesta de Sánchez a la crisis migratoria se simplifica en “nada”. En declaraciones a la prensa, resumió: “Los menores no acompañados no son paquetería exprés que repartir por las comunidades autónomas para lavar conciencias del ministro o presidente de turno”. Y recordó algunos de los planteamientos del PP. Entre otras cosas, “aplicar medidas complementarias, que son financieras” para ir más allá del reparto de menores. “¿Qué futuro le espera a esta gente? ¿Qué futuro les espera a estos jóvenes? ¿Se les atiende el primer año? ¿Y el segundo? ¿Y el resto? ¿Qué itinerario social, educativo, laboral, tienen? ¿De todo esto habla el Gobierno?”, se preguntó el también vicesecretario de cultura popular.

Desde el equipo de Feijóo insisten en poner a España frente al espejo de Italia, donde se ha reducido de manera drástica la llegada de migrantes irregulares, y denuncian que el Ejecutivo “igual que con otra serie de materias” está utilizando la migración “de manera frívola”. Porque, denunció ayer Sémper, en España “no hay política” y “cuando se plantea algo es detrás de una pancarta”.

De momento, no hay previsto un nuevo encuentro entre el Gobierno y el principal partido de la oposición para retomar la negociación de la reforma de la Ley de Extranjería. Ayer Clavijo mantuvo un encuentro con el presidente del País Vasco del que salió con una propuesta y, desde hace días, asegura contar con el visto bueno de Junts para aprobar decreto-ley que ayude a paliar la crisis en Canarias. Lo que parece claro es que el PP no se moverá de su sitio. Eso sí, dirigentes del partido reconocen que existe un riesgo de que la situación en Canarias “reviente”. Todo tiene un límite.