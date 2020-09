Podemos, ERC y Más País tachan de "vergonzosa" la absolución en el 'caso Bankia'

ERC, Más País, Unidas Podemos y la CUP han calificado de "vergonzosa" la sentencia de la Audiencia Nacional de absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a bolsa de Bankia, entre ellos al expresidente de la entidad y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Rodrigo Rato.

En otro sentido, el PP la ha valorado y el PSOE y Ciudadanos han mostrado su respeto ante las decisiones judiciales.

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, ha señalado en rueda de prensa que "algunos tendrán que dar explicaciones de por qué actuaron como acusación particular y ahora las actuaciones les pone en sus sitio". También el portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha mostrado su "respeto pleno y absoluto por la sentencia" y ha incidido en que "al final los jueces han entendido que no existía dolo" por lo que quienes no la comparten que presenten recurso "que es lo que se hace en un estado de democrático"

Por su parte, los portavoces del grupo parlamentario socialista en el Congreso y en el Senado, Adriana Lastra y Ander Gil, respectivamente, no han querido ahondar en la sentencia, aunque Lastra ha coincidido con los partidos de izquierda en que es "inaudita" la paralización de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que parece que "si el PP no gana las elecciones, secuestra las instituciones".

El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha destacado que la sentencia la acata pero es "desproporcionado que se inhabilite a un presidente de la Generalitat por una pancarta y se exonere completamente a los responsables de una catástrofe económica que dañó el bolsillo de muchos accionistas y ciudadanos".

Los diputados de Unidas Podemos por Galicia en Común Antón Gómez Reino y por En Comú Podem Gerardo Pisarello han señalado que existe un "problema" en las altas instancias del poder judicial.

"Ha habido una parcialidad enorme que ha favorecido a altos cargos del PP... es una vergüenza, que se exculpe" a 34 acusados del caso Bankia, ha dicho Pisarello tras incidir en que el argumento esgrimido en la sentencia es "pobre".

La sentencia señala que no hay "hechos concretos y suficientemente acreditados" de la supuesta falsedad contable que se atribuía a la antigua cúpula de la entidad, encabezada por su expresidente, Rodrigo Rato y que la salida a bolsa contó con el beneplácito de todos los supervisores -Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) y la Autoridad Bancaria Europea (EBA)-.

"A muchos nos hace pensar y entender el interés del PP en el CGPJ, que nombra muchos puestos fundamentales", ha incidido también Gómez Reino que ha señalado que "hay un problema grande con la cúpula del ámbito judicial".

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha lamentado que salga más barato "estafar a miles de ciudadanos en un banco que poner una pancarta Rato absuelto y Torra condenado", mientras que la diputada de la Cup Mireia Vehí ha incidido en que la justicia es "débil con los de arriba y dura con los de abajo" y ha pedido al PSOE y a Unidas Podemos que denuncien "el golpismo judicial".

El portavoz parlamentario de Más País, Íñigo Errejón, ha advertido de que "es un profundo escándalo" la sentencia de la Audiencia Nacional y manda el mensaje "negativo" en momentos de penuria de que "los más ricos se van de rositas".

Errejón ha anunciado que esta semana su formación registrará una batería de medidas financieras para ir "contra los abusos de las banca" con el fin de prohibir la venta de productos tóxicos a los pequeños ahorradores, reformar los organismos reguladores y acabar con la "impunidad" de los consejeros de que no son responsables de las decisiones que tome la entidad.