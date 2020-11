Podemos remite un chat interno al juez para implicar a Calvente en las obras en su sede

Podemos pasa de nuevo al ataque contra su exabogado José Manuel Calvente, la persona que presentó la denuncia que le ha costado al partido la imputación en un Juzgado por malversación. En un escrito reciente remitido al juez del caso, la formación que lidera el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, trata de desacreditar las investigaciones internas que hizo el letrado antes de ser cesado. Como prueba aportan un chat interno, al que ha tenido acceso Vozpópuli, con el que le implican en el proceso de licitación de las obras de la sede, una de las presuntas irregularidades que investiga el magistrado Juan José Escalonilla.

El escrito afirma que era el propio Calvente quien daba las indicaciones sobre cómo debía hacerse la licitación de la reforma de la sede que luego él denunció. Tanto el exabogado como la exresponsable de Cumplimiento Normativo de Podemos, Mónica Carmona, también cesada, manifestaron sus sospechas respecto a este proyecto de obra que salió a licitación el 23 de mayo por un precio de 649.936,68 euros y se acabó adjudicando once días después por un valor de 1,3 millones de euros, el doble de lo inicialmente calculado.

Añade Calvente en la denuncia que la prensa informó del inicio de las obras el mismo día en el que se adjudicó el contrato. Y que no se respetó siquiera el plazo mínimo de diez días para recibir las ofertas: “Me llegaron documentos, mensajes internos y noticias de prensa que me hicieron sospechar de que las obras ya estarían adjudicadas y que el proceso de licitación a través de la web de Podemos no era más que una mascarada para ocultar la adjudicación irregular de las obras y su verdadero importe, que finalmente ha duplicado el precio del presupuesto de ejecución de las obras".

"Fue él quien informó"

Ahora el partido alega ante el juez que “resulta poco coherente la vehemencia con la que se denuncia por el señor Calvente el supuesto incumplimiento de las normas de contratación y los plazos de publicación en las ofertas, mientras se comprueba que fue él quien informó que ni siquiera era necesaria la publicación en caso de urgencia, que señalaba que se indicara la opción de urgente, y que él mismo era quien advertía de poner expresamente las fechas del 20 al 30 de mayo”.

Calvente ya daba su versión de los hechos sobre las fechas en su denuncia. Afirmaba que a finales de abril la gerente del partido, Rocío Vall, investigada en la causa, indicó que las obras arrancaban el 20 de mayo y que había que sacar “el tema de la licitación con lo que sea necesario”. “Aunque de momento tiremos con un mínimo”, advertía la orden. Calvente asegura en su denuncia que él con eso interpretó que se refería a que el día 20 de mayo empezaba el proceso de licitación, no que empezarían las obras.

Para contrarrestar sus denuncias, Podemos remite ahora al Juzgado “extractos” de un chat interno de Telegram creado con motivo de las obras llamado “Perfil del contratante”. Participan Calvente y otros miembros del partido. Podemos afirma que ha contado con la “autorización de uno de los integrantes, investigado a resultas de dicha denuncia” para aportarlo a la causa. Aprovecha para acusar a Calvente de haber “sesgado” en su denuncia las conversaciones que rodearon la gestión de la licitación “eludiendo” su “actuación directa” y su “concreta responsabilidad”.

Dirigentes de Podemos investigados

En este escrito, Podemos carga contra Calvente y contra la exresponsable de Cumplimiento Normativo del Partido, Mónica Carmona. Ambos dieron forma a la denuncia presentada ante la Guardia Civil y que ha terminado generando una investigación penal en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid. Ya han tenido que declarar como investigados varios dirigentes del partido, incluido el responsable de comunicación y una de las personas más próximas a Iglesias, Juan Manuel del Olmo. Tanto Calvente como Mónica Carmona han comparecido ante el juez para ratificarse todas sus denuncias.

En el auto judicial que confirmaba la imputación de Podemos como persona jurídica en la causa, el magistrado Escalonilla acusaba a la formación morada de “no haber respetado en modo alguno la autonomía” de Mónica Carmona como responsable de Cumplimiento Normativo. Añadía el juez que “presuntamente se procedió a su cese inmediato en cuanto comenzó a investigar”. Podemos lo niega, dice que tuvo toda la documentación a su disposición y que no la pidió.

"Si hubiera visto a las personas dispuestas a colaborar, tanto a la Gerencia como al responsable financiero, yo hubiera pedido información. Pero en el momento en el que las circunstancias que me rodean me indican lo contrario es cuando decidimos que esa investigación tiene que hacerse de forma sigilosa porque lo que queríamos era evitar que se destruyeran pruebas", dijo la letrada a preguntas del magistrado Juan José Escalonilla.

El partido cuestiona que Carmona pudiese delegar en Calvente las pesquisas internas y dice que empezaron a investigar varios meses más tarde de lo que dicen. Apunta a que su verdadero interés es usar esta causa judicial para reclamar grandes indemnizaciones por sus despidos en los contenciosos laborales que les han enfrentado recientemente en los tribunales. Como adelantó Vozpópuli, Calvente ya consiguió una indemnización de 35.000 y el reconocimiento de Podemos de que su despido fue improcedente.

Dirigentes destacados del partido como Pablo Iglesias dijeron que su cese se debía a que había abusado sexualmente a una compañera. La denuncia por estos hechos ha sido archivada por la Justicia y ahora el abogado ha anunciado que se reserva a emprender acciones legales en defensa de su honor. Por su parte, Carmona reclama una indemnización de 75.000 euros. En su caso no ha habido acuerdo con el partido y el pleito se encuentra a la espera de la sentencia del Juzgado de Granollers donde se celebró la vista.