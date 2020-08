Calvente: "Podemos debe aclarar dónde fue el dinero de Neurona"

El exabogado de Podemos José Manuel Calvente atiende a Vozpópuliminutos después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, insistiese en vincular las investigaciones sobre las cuentas de Podemos a pruebas falsas. Han pasado 72 horas desde que se conoció que la Fiscalía refrenda parte de las sospechas de este letrado, que acudió hace meses a la Guardia Civil para denunciar a su partido. Los dirigentes de la formación morada, ahora en el Gobierno, le acusaron de actuar por venganza y de basarse en rumorología. “Aquí nadie se ha inventado pruebas”, reivindica ahora respaldado por la acción del ministerio público.

La denuncia, por el momento, ha provocado la apertura de una causa en un Juzgado de Madrid que ha imputado a Podemos y varios de sus dirigentes. Calvente advierte de que en estos días varias personas se han puesto en contacto para aportarle más información sobre los hechos denunciados. Dice que acudirá al Congreso si le citan en el marco de una comisión de investigación e insta a Podemos a explicar dónde fue a parar el dinero pagado a la consultora Neurona durante la campaña electoral de abril de 2019.

¿Qué pensó el viernes cuando se conoció que la Fiscalía del Tribunal de Cuentas coincide con sus sospechas respecto a la contabilidad electoral del partido?

El informe de la Fiscalía ratificaba mis sospechas de contratación irregular entre Podemos y la sociedad Neurona Comunidad SL. Que el fiscal del Tribunal de Cuentas haya llegado a la misma conclusión que yo demuestra que mi denuncia no era falsa ni se sustentaba en “rumores”, como han pretendido hacer creer desde Podemos para defenderse, sino en la existencia de indicios de criminalidad suficientes para incoar un procedimiento penal.

Este lunes la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha vuelto a denunciar fake news e invención de pruebas contra Podemos. Eso le interpela a usted directamente.

Aquí nadie se ha inventado pruebas. Un juez ha incoado un procedimiento porque ha visto indicios de delito y un fiscal ha apreciado también la existencia de delito en los gastos electorales de Podemos. En estos casos la ley exige que se investiguen los hechos. Acusar a los medios de comunicación de noticias falsas, hablar de invención de pruebas, mirar hacia otro lado, acusarme de actuar por venganza y recurrir al comodín del victimismo solo sirve para avivar las sospechas de que han actuado mal y con conocimiento de las irregularidades.

El partido ha puesto en cuestión sus denuncias por hacerlas después de su cese en diciembre de 2019. ¿Por qué no denunció en el momento que tuvo sospechas en la campaña de las elecciones de abril?

Lo que explica Podemos forma parte de su perversa estrategia para cesarme con una acusación falsa y luego poder alegar que yo he actuado por venganza. No es que yo haya interpuesto la denuncia después de mi cese, sino que ellos se adelantan a nuestra denuncia y nos cesan a Mónica Carmona y a mí, simultáneamente, para que no siguiéramos adelante con nuestras investigaciones internas como equipo de Cumplimiento Normativo.

La denuncia que presenté en el mes de diciembre de 2019 es una parte de las irregularidades que durante el año 2019 estuve investigando en colaboración con Mónica Carmona Segura, responsable de Cumplimiento Normativo de Podemos. Y no pudimos denunciarlo antes porque todavía estábamos investigando los hechos sospechosos. Por ejemplo, en materia electoral queríamos averiguar si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019 se habían producido contratos irregulares similares a los anteriores, y eso requería su tiempo. Pero nuestro cese a primeros de diciembre interrumpió nuestro trabajo y precipitó la denuncia, porque nuestra obligación era denunciar los hechos ante las autoridades dentro de nuestras funciones de cumplimiento normativo ante la inacción de la ejecutiva.

Varias personas se han puesto en contacto conmigo para comentarme situaciones relacionadas con los hechos denunciados y les he invitado a que acudan al juez

Es importante destacar que la denuncia ante las autoridades era necesaria porque ni el secretario general, ni la ejecutiva ni el consejo ciudadano de Podemos se interesaron lo más mínimo por las irregularidades que estábamos investigando. Miraron para otro lado, como demuestra el hecho de que todos callaran ante el escrito que presentó Mónica Carmona denunciando que estábamos siendo represaliados por investigar irregularidades.

Que ahora estén cuestionando la fecha de la denuncia no es más que una forma de eludir la responsabilidad. Deberían preguntarse dónde miraban y qué hacían cuando Calvente y Carmona estaban siendo cesados injustamente por denunciar internamente unas presuntas infracciones penales y administrativas que podían perjudicar al partido.

Según el informe de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, el partido presentó una factura con la consultora Neurona fechada en abril, pero el contrato se firmó un mes después. ¿Su tesis sigue siendo que fue un contrato simulado?

Mis sospechas y mi denuncia coinciden con las conclusiones de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Un mexicano amigo de Monedero crea una empresa llamada Neurona Comunidad en el mes de marzo de 2019, al mes siguiente contrata con Podemos la realización de unos servicios ambiguos, el Tribunal de Cuentas requiere a Podemos para que acredite qué servicios ha prestado, Podemos no acredita nada y luego descubrimos que de los 400.000 euros pagados por Podemos la mayor parte, por importe de 308.000 euros, se sacan de España y terminan en una empresa mexicana (se refiere a una información publicada por El Mundo). Esto solo puede conducir a la conclusión de que hay indicios más que suficientes de que estamos presuntamente ante un contrato simulado.

¿Se ha puesto en contacto con usted gente o extrabajadores del partido para aportarle información nueva?

Varias personas se han puesto en contacto conmigo para comentarme situaciones relacionadas con los hechos denunciados y les he invitado a que lo denuncien y acudan al juez para aportar todo lo que sepan.

¿Cree que Mónica Carmona refrendará estas sospechas ante el juez?

Mónica Carmona iba a interponer la denuncia conmigo pero causó baja por enfermedad y tuve que acudir yo solo ante la Guardia Civil. Ella como Responsable de Cumplimiento Normativo refrendará todo lo que yo he denunciado porque formaba parte de sus investigaciones.

Usted dijo que sus fuentes eran personas del partido que comentaban estos aspectos, algo que desde el partido tacharon de rumorología. Esa misma fuentes son las que le sirvieron para situar a Monedero, ¿lo mantiene?

La “rumorología” a la que se han agarrado para desmentirme se refiere a cuestiones secundarias de la denuncia, concretamente a si Neurona ha prestado o no los servicios contratados, pero son hechos ciertos que Podemos contrató con Neurona, que la empresa se constituyó un mes antes y que el Tribunal de Cuentas había requerido la acreditación de los servicios prestados. Eso no eran rumores, son hechos ciertos. Los hechos principales de la denuncia estaban acreditados documentalmente y por eso el juez incoó el procedimiento penal. Ningún juez incoaría un proceso basado en rumores. La mención en la denuncia al señor Monedero se basaba en su estrecha relación con los accionistas de Neurona Comunidad SL y en su notoria participación en las actividades de la empresa Neurona Consulting a nivel internacional.

Quiero destacar que yo no he acusado a nadie, no he formulado una querella contra nadie, sino que he puesto en conocimiento del juez unos hechos presuntamente delictivos y las personas presuntamente relacionadas con esos hechos, para que judicialmente se investigue tal y como establece la ley.

Ningún juez incoaría un procedimiento basado en rumores

La estrategia del partido pasa por defender que los trabajos contratados por Neurona se realizaron. ¿A qué cree que se refieren?

Lo que afirma el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía es que Podemos no ha acreditado que Neurona Comunidad SL haya prestado los servicios contratados y pagados por Podemos. Dice la fiscalía que aparte de no tener la consideración de gastos electorales, los servicios aportados para justificar los pagos no permite acreditar suficientemente que los haya realizado Neurona.

Según la Fiscalía, durante la fiscalización de los gastos electorales el Tribunal de Cuentas requirió a Podemos un presupuesto detallado con el desglose de los servicios y su valoración económica, pero el partido se limitó a aportar unos vídeos y unos diseños publicitarios para justificar los pagos realizados junto a una factura de fecha 5 de abril de 2019 y un contrato firmado el 6 de mayo de 2019. Si Podemos quiere colaborar con la justicia debería hacer lo que nos vetó en su día, ser transparentes y aclarar dónde fue el dinero pagado a Neurona. Todo lo demás son excusas.

¿Acudiría usted a explicar lo que conoce en el Congreso si le citasen en la Comisión de Investigación que reclama el PP?

Todos los españoles tenemos la obligación de comparecer personalmente a requerimiento de las Comisiones de investigación. Si me citan acudiré.