Los planes de Celaá para la vuelta al colegio: mascarillas y control de la temperatura

El inicio del nuevo curso en este atípico año está provocando la indignación, la alarma y la incertidumbre tanto en padres como en docentes. Este jueves, Sanidad y Educación se reúnen con las comunidades para acordar cómo será la vuelta a los colegios pero la ministraIsabel Celaá ha adelantado que, entre las medidas, estará el uso obligatorio de mascarilla y la toma de la temperatura.

En una entrevista en la 'Cadena SER', la titular de la cartera de Educación ha señalado que "la vuelta al 'cole' tiene que se presencial". "No podemos cargar a las familias con más incertidumbre", ha dicho para afirmar que les toca "revisar parte del trabajo que ya se hizo".

"Desde mayo lo conocen las comunidades, por lo tanto, no partimos de cero", ha indicado este miércoles.

Según la ministra de Educación, existen dos documentos "importantes" de base. El primero, sobre la vuelta a las clases, que cuenta con 14 puntos y que sigue vigente. El segundo, es un texto elaborado con Sanidad sobre "prevención e higiene".

"Ahora queremos ajustar cuestiones como el uso más o menos generalizado de la mascarilla", ha dicho Celaá para después asegurar que el plan es que su uso sea obligatorio para niños mayores de seis años.

Además, aunque ha querido reiterar que será este jueves cuando cierren todos los flecos del acuerdo, la ministra ha aseverado que se debe tomar la temperatura a los alumnos.

Sin embargo, ha explicado, esta toma en la entrada de los centros "puede originar colas", pero que hay otras opciones, como "pedir a los padres que no manden a los niños con fiebre".

A juicio de Celaá "hay cuatro reglas básicas: ventilación, limpieza de manos, distancia interpersonal y las burbujas como familias" y, para cuando haya un caso sospechoso en un colegio, presentarán dos documentos específicos.

"Mañana, jueves, se presentan dos documentos. Uno específico sanitario, ¿qué pasa cuando hay un caso sospechoso? La escuela aporta información a los servicios de salud", ha comunicado la ministra. "Lo primero detección precoz, una vez detectado se notifica al centro de salud que define qué hacer. El profesor lo saca del grupo con mascarilla y lo aísla", ha explicado.

Asimismo, preguntada por qué ocurrirá si las familias tienen que asumir las cuarentenas, Celaá ha asegurado que están trabajando en "escenarios como una baja de un niño o un subsidio de conciliación". "No está decidido. Si hay un menor, éste debe de estar acompañado por un adulto", ha dicho.

En este sentido, la titular de Educación ha señalado que "hay tiempo" porque ya se conoce "lo que es una baja laboral". "Las prisas no se acomodan con la realidad", ha defendido.

Por otro lado, la ministra ha sostenido que existe "un exceso de alarma social" en relación a la vuelta a las clases en septiembre. Es, según Celaá, un "exceso de alarma suscitado con intención en ocasiones o sin ella, por mucho movimiento político, mediático...". "En todos los países estamos con la misma incertidumbre proporcionada por la pandemia", ha defendido.

"En España no está ocurriendo nada diferente a lo que está ocurriendo en otros países. Todos estamos en la adaptación a la realidad de septiembre en el ámbito escolar", ha continuado.

Iglesias le acusa de "falta de liderazgo"

Finalmente, tras hacerse público durante el Consejo de Ministros que el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, cargó contra la titular de Educación por su "falta de liderazgo" en la 'vuelta al cole', la ministra ha asegurado que "nunca" le ha oído decir eso a "nadie de Podemos".

"No lo he oído en ninguna parte, pero no me va a distraer (...) No quiero distraerme con estas cuestiones. Tengo mucho trabajo", ha dicho. "Todo el Gobierno está trabajando en una misma dirección (...) Tengo buena relación, tengo relación de compañeros de Gobierno", ha concluido.