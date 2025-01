Los peritos de Hacienda admiten ante la juez que desconocen la residencia real del hermano de Sánchez

Los tres altos cargos de mayor rango de la Agencia Tributaria (AEAT) en Extremadura que han declarado este miércoles como testigos-peritos han negado haber comprobado la información del polémico informe sobre el hermano de Pedro Sánchez cuya autoría se han arrogado. Esta revelación se ha producido en respuesta a preguntas de la juez de Badajoz que investiga a David Sánchez, que les había citado con la finalidad de "ratificar y aclarar determinados extremos" del informe.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico trasladan la sorpresa y las dudas de la juez sobre su autoría, que ha insistido en si nunca han hecho labores de confirmación de la información en el informe. Los tres inspectores han reconocido que tampoco han hecho comprobaciones sobre su residencia fiscal -no tenemos competencias, han dicho- y que desconocen dónde vive realmente el hermano del presidente del Gobierno. Así lo han sostenido los tres cargos que dicen a una ser autores de un informe que avala la residencia fiscal en Portugal de un empleado de la Diputación de Badajoz

Además, han reconocido que "no es normal" un informe de la AEAT sin firma ni membrete como el que remitió el Fisco a la juez a principios de agosto sobre la polémica situación fiscal de David Sánchez. Los tres altos cargos en la cúpula de la AEAT en Extremadura sólo lo firmaron después de que la juez reclamara el pasado 2 de septiembre a la AEAT la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite.

Hacienda respondió que lo habían hecho los tres altos cargos de mayor rango. En concreto, la inspectora Regional de Extremadura, María Encarnación Cabezas Martín; el jefe de la Dependencia Regional de Gestión Tributaria de Extremadura, Emilio Hurtado Valiño, y la delegada Especial de la AEAT de Extremadura, Clara Isabel Santos Diéguez.

Cabezas Martín ha declarado este miércoles que sólo ha trabajado en este informe. Hurtado Valiño ha admitido que tampoco realiza informes cuando lo solicitan los juzgados.

Preguntado por la juez si es normal que el informe se presente sin nombre y justamente sean los tres altos cargos los que al final lo firmen, éste ha dicho que no es normal y que sólo ha hecho este informe. La delegada le pidió participar para interpretar el Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España y Portugal, ha añadido. La delegada ha reconocido que es el único informe que ha hecho en 2024.

La AEAT, comprometida

La Agencia se ha visto comprometida por la causa judicial en la que se investiga a David Sánchez, que le ha obligado a pronunciarse y a que se evidenciara que no le ha investigado. De hecho, fuentes jurídicas han apuntado que la delegada de la AEAT no podría siqueira firmar el informe, pero otras fuentes del ámbito tributario consultadas advierten que esto sería si Hacienda denunciara al hermano de Sánchez, lo habitual en casos similares, ya que la denuncia partiría de ella. Pero aquí no ocurre así, el Fisco no ha hecho nada,

El informe sin firma ni membrete que la AEAT remitió a la juez a principios de agosto asume sin discusión que puede ser residente en Portugal aunque le empleara la Diputación de Badajoz en exclusiva, con unos estándares a su favor que no aplica para profesionales y patrimonios a los que persigue.

Después de que la juez reclamara el pasado 2 de septiembre a la AEAT la identificación completa, cargo que ostenta y firma digital del funcionario que lo emite, Hacienda respondió que lo había hecho la cúpula de la Agencia Tributaria en Extremadura. La juez les citó como testigos-peritos este miércoles.

Este miércoles también han declarado testigos de la Diputación de Badajoz y de los Conservatorios y este jueves lo harán como imputados David Sánchez y el presidente de la Diputación y barón socialista extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y otros empleados.