Así fue la agresión a un taxista de Moratalaz por la extrema izquierda durante la cacerolada.

Los enfrentamientos y agresiones durante las caceroladas se van incrementado cada día. El último altercado se ha producido en el barrio de Moratalaz, en Madrid. Alberto, un taxista de 34 años, y su novia Mamen, peluquera, salían por primera vez a la calle con la bandera de España para sumarse a la cacerolada en protesta contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión en la crisis el coronavirus. La pareja lleva dos meses sin trabajar y sin cobrar ninguna prestación.

Los dos acabaron la noche en urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid después de que él tuviera que ser atendido por policontusiones por una ambulancia del Samur tras la agresión que sufriópor parte de un grupo de jóvenes de la extrema izquierda o antifascistas. Incluso, como se puede ver en las imágenes, y han denunciado usuarios de las redes, podría haber sido apuñalado dado que mostraba cortes en las manos. La Policía se trasladó hasta el lugar y está investigando los hechos.

Lamentables imágenes de la extrema izquierda hoy en Madrid 🇪🇸Los cachorros de Iglesias agreden a manifestantes pacíficos en el barrio de MoratalazOs dejamos imágenes del incio de las agresiones 👇🏻 #TribunaJovenpic.twitter.com/hR8HBDCfUS — Tribuna Joven (@joven_tribuna) May 20, 2020

La concetración se estaba produciendo en la avenida de Moratalaz, como cada día, hasta que apareció un grupo de personas de la izquierda radical. El enfrentamiento comenzó con dos jóvenes de este grupo que comenzaron a insultar a Mamen y a tratar de agredirla. "La llamaron puta facha y la amenazaron. Van de que son feministas. ¿Qué feminismo es ese? ¿porque le gusta la banera de su país? [la agreden]", ha relatado en 'Okdiario'.

Lamentables imágenes en Moratalaz. Radicales de extrema izquierda han agredido a un joven que llevaba una bandera de España.Esas son las hordas alentadas por el mismísimo vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. pic.twitter.com/yrJFQ3cuiZ — Caso Aislado (@CasoAislado_Es) May 20, 2020

Por su parte, Mamen cuenta que "dos perroflautas, porque no son otra cosa" la increparon e insultaron al llevar la bandera de España, como les sucedió a otras personas, y después, trataron de agredirla. "Me han sacado el dedo y me han llamado puta y fascista. Cuando yo les he respondido han venido a pegarme". Fue entonces cuando su novio salió en su defensa. "Me han intentado pegar entre 7 o más personas. Los cobardes, aun viendo que no estaba interesado en tener trifucla, seguían siguiéndome y señalaba: "Me he partido la mano, me han hecho una fisura, tengo varios cortes".

Manifestantes en Moratalaz salen pacíficamente con sus banderas pero los que se denominan “antifascistas” agreden por doquier incluso a mayores y apuñalan a un joven.Son los que no aceptan en las calles a los demócratas y rodean el Congreso pic.twitter.com/vPiAyQDr72 — pacog_les🖌 (@Garcia7Paco) May 20, 2020

Moratalaz, Madrid. Un ciudadano que participaba en una cacerolada ha sido agredido (y apuñalado, según algunas fuentes), por individuos autodenominados antifascistas que habían acudido a dicha cacerolada para "plantar cara". pic.twitter.com/OOYlphkDGd — Antidisturbios 🇪🇸 (@FuerzasDelOrden) May 20, 2020

Esta agresión se suma a la del martes en Alcorcón, en la que un grupo de jóvenes de la izquierda radical golpeó también a otro ciudadano que protestaba en la calle. En la concentración, se escucharon gritos de "muerte al Rey y a sus hijas".

Pacíficos manifestantes de izquierdas en Alcorcón vs agresivos ciudadanos armados con banderas y cacerolas. pic.twitter.com/nwuRy4I7TR — Dani Remigio (@DaniRemigio) May 19, 2020