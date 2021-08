El avance de la vacunación contra el coronavirus no ha servido para que PP y Vox limen asperezas. Tampoco en materia de salud. Mientras que algunos gobiernos autonómicos liderados por los 'populares' defienden la implantación de un certificado Covid para poder acceder a determinados espacios públicos, como bares y restaurantes, el partido de Santiago Abascal la rechaza de pleno. "Una salvajada", considera el mismo dirigente.

El llamado pasaporte Covid, así como la vacunación en menores de edad de cara al próximo curso escolar, se están convirtiendo en una suerte de olla a presión que apunta a estallar a la vuelta del verano. En Galicia y Andalucía ya se han producido los primeros choques y el Madrid de Ayuso tampoco se libra. La divergencia de criterios por parte de los distintos tribunales de justicia favorece la batalla política entre ambas formaciones.

En la misma semana, mientras que el TSJ de Galicia fallaba a favor de mantener el uso del certificado en el acceso al interior de la hostelería y locales de ocio nocturno al desestimar las medidas cautelarísimas presentadas por la Asociación de Empresarios Lugo Monumental, los jueces de Cantabria y Andalucía se pronunciaban en sentido contrario con el beneplácito de Vox y en contra de la posición del 'popular' Juanma Moreno.

"El totalitario pasaporte Covid"

"Y una vez más se confirma que Vox Andalucía tenía razón. El Gobierno de Juanma Moreno no podrá imponer el totalitario pasaporte Covid. Solo Vox defiende los derechos fundamentales de los andaluces", aplauden desde el partido. Manuel Gavira, portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía, se congratula: "Mientras Vox esté presente, jamás se pisotearán los derechos fundamentales de los andaluces. El pasaporte Covid que querían imponer Juanma Moreno y Juan Marín ya es historia gracias a Vox".

El presidente andaluz, al igual que su homólogo gallego, Alberto Núñez Feijoó, se habían mostrado partidarios de extender la utilización del pasaporte europeo Covid al ocio nocturno, hasta el punto de planteárselo al Gobierno central.

Pese a los precedentes jurídicos, Feijoó y Moreno tomaron la iniciativa ante el avance de la incidencia de casos de coronavirus. Una iniciativa que hoy es avalada por el TSJ de Galicia, pero no por el de Andalucía. Se da la circunstancia de que Vox no tiene diputados en el parlamento gallego, mientras que en el andaluz suma 12 escaños que pretende engordar en las próximas elecciones, por lo que la ofensiva contra el Ejecutivo de Moreno en torno a la gestión de la pandemia lleva semanas tomando vuelo.

Choque entre Ayuso y Abascal

La polémica por la promoción del certificado en ambas regiones, que sí está vigente en países vecinos como Francia e Italia, terminó salpicando al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Más después de que el PP de Ceuta se abstuviera en la declaración de persona non grata de Abascal.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se abre a estudiar la medida. "Aviso para navegantes en aguas turbulentas", escribía en su cuenta de Twitter el líder de Vox, "si Ayuso toma el rumbo de Feijóo, Juanma Moreno y Sánchez se encontrará con Vox enfrente, incluso en los tribunales".

"Algunos gobernamos y tenemos responsabilidades. Esos tonos no me gustan, no me gusta que me chantajeen, pero mi relación con Vox es muy buena", zanjó Díaz Ayuso, quien dejó claro que su idea es "evaluar" la propuesta y no ejecutarla. Por ahora.

Las diferencias entre PP y Vox prometen acentuarse por la vacunación de los menores de cara al nuevo curso. Y también de los bebés. Vox ya ha dejado clara su posición en múltiples ocasiones y esta choca con la postura de otros dirigentes políticos, 'populares' incluidos.

Elecciones andaluzas: telón de fondo

El portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ya alertó a comienzos de verano de la posibilidad de que el conocido como 'pasaporte Covid' se utilizase en algunas comunidades "para discriminar a las personas que decidan no vacunarse" y adelantó que su formación recurrirá ante la Justicia cualquier intento de este tipo.

El también eurodiputado de Vox cargó contra Galicia, País Vasco y Baleares por "imponer la vacunación obligatoria" y denunció que otras comunidades como Andalucía o Canarias se estuviesen abriendo, a su juicio, "al modelo de las élites de Bruselas" para "discriminar a los niños en los colegios, los jóvenes en las universidades y los españoles en el acceso al empleo o el uso del transporte público".

La formación defiende el consentimiento de los padres en la vacunación de los menores de edad contra la Covid, así como la libertad a la hora de vacunarse contra la enfermedad.

"El derecho a querer o no querer ser inoculado no puede afectar a los derechos de la persona", sostienen desde las filas de la formación. Con las elecciones andaluzas como telón de fondo, la puesta en marcha de los certificados Covid y la vuelta al colegio servirán a Vox y PP para seguir tratando de desmarcarse ante el electorado.