El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha estimado el recurso presentado ayer por los hosteleros contra la resolución de la Consejería de Sanidad del 3 de agosto, correspondiente a la ultima actualización semáforo covid, según la cual subían de 19 a 27 los municipios en nivel de alerta 3.

Por lo tanto, al quedar sin efecto el semáforo también deja de ser obligatorio el pasaporte covid que se necesitaba desde este jueves para entrar en el interior de los locales de hostelería en niveles 3 y 4 de riesgo, que además pueden abrir con aforo de un tercio.

Tras aceptar la Sala las medidas cautelarísimas que solicitó la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), ahora concede un plazo de tres días al Gobierno para presentar por escrito sus alegaciones.

Los hosteleros están "de enhorabuena"

El presidente de la AEHC, Ángel Cuevas, ha manifestado en declaraciones remitidas a los medios que los hosteleros están "de enhorabuena" después de que la Justicia haya dejado sin efecto la obligatoriedad del pasaporte covid. "Al margen de que sea una medida interesante, no es obligatoria", ha insistido. "Estamos muy contentos, estamos de enhorabuena y vamos a ver si somos capaces de que nos dejen trabajar. Ya que no nos indemnizan, al menos que no nos vuelan locos este verano", ha sentenciado.