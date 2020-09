Pablo Iglesias recurre la personación de Vox en el 'caso Dina' por "fraude de ley"

La personación de Vox en el 'caso Dina' ha sido objeto de recurso por parte del vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, y su exasesora Dina Bousselham. Ambos han formulado sendos escritos contra el auto del juez de la Audiencia Nacional que el pasado 31 de agosto aceptó la inclusión del partido de Santiago Abascal en el procedimiento, lo que atribuyen a "un fraude de ley".

"Se ha producido un abuso de derecho, fraude de ley y fraude procesal evidente", sostienen Iglesias y Bousselham, según ha avanzado el diario ABC. El recurso se dirige tanto contra la personación de Vox como la de la asociación Prolege, también como acusación popular.

Los recursos sostienen que el los posibles delitos que motivaron la personación de Vox y Prolege versan sobre "hechos que no son los que forman parte del presente procedimiento, no han sido declarado investigadas dichas personas en el mismo, no se investigan los tipos delictivos recogidos en dichos escritos y más aún, desbordan claramente las competencias funcionales del Juzgado Central de Instrucción número 6".

Este argumento de los recursos hace referencia "referencia a la denuncia de Vox ante la Fiscalía que iba adjunta a su solicitud de personación así como la querella que impulsó simultáneamente y que también presentó al juzgado. Se dirigía contra Iglesias y su exasesora Dina Bousselham por delitos relacionados con la estafa procesal, pero también contra el fiscal del caso Ignacio Stampa y con la abogada de Podemos Marta Flor Núñez.

Iglesias y Bousselham inciden en que estas personas no están siendo investigadas en este procedimiento, dado que Bousselham es parte perjudicada, así como Iglesias, mientras la Sala de lo Penal no se pronuncie al respecto. Además, se da la circunstancia de que tanto Iglesias como el fiscal están aforados.