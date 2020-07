Pablo Iglesias considera legítimas las críticas a la prensa desde el Gobierno

"En una democracia todos los poderes son objeto de crítica, el poder mediático también". Así ha contestado el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, al ser preguntado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros sobre la posibilidad de criticar a cualquier poder estando en el Gobierno.

Eso sí, Iglesias ha querido matizar sus palabras y diferenciar las criticas de los señalamientos. "Los señalamientos son otra cosa diferente. Como pudimos ver en mítines de Vox cuando proyectaban imágenes de Ana Pastor, o a Javier Maroto con Javier Ruiz cuando dijo que iba a tener un problema y eso acabó en que Javier Ruiz salió del programa que presentaba --Las mañanas de Cuatro--", ha explicado. "Otra cosa es la crítica, que al poder mediático es tan legítima como la del poder político".

Al ser preguntado por la polémica suscitada en Twitter por un mensaje en el que Pablo Echenique criticaba la labor del periodista de Antena 3 Vicente Vallés, el vicepresidente ha asegurado que sobre él "he leído cosas en las redes sociales que no me gustan. Pero hay que naturalizar que en una democracia cualquiera puede estar sometivo a la crítica o al insulto en las redes".

Está "contrastado" que las cloacas existen

Otra cuestión que se le ha hecho a Iglesias ha sido respecto a la guerra de Podemos con las denominadas como 'cloacas del Estado' y que ahora está más que nunca de plena actualidad por el 'caso Dina'.

Sobre ello el vicepresidente ha relatado que "hay una serie de hechos contrastados que no admiten discusión: a Dina Bousselham le roban en móvil a finales de 2015 y una copia del contenido aparece en el ordenador de Villarejo en un registro policial en 2017; en ese registro aperece una nota en la que se detalla que el excomisario va a reunirse con los periodistas Urreiztieta e Inda para darle información sobre Podemos; Villarejo declara haberle entregado una copia del móvil a la denominada como Policía patriótica, a Fuentes Gago y a Pino...".

Iglesias se ha escudado en una comisión de investigación del Congreso de los Diputados acreditó que había una Policía creada por el Partido Popular para tapar su corrupción y atacar al Gobierno con la creación, por ejemplo, del famoso informe PISA.