Casado apoyará el estado de alarma del Gobierno si se limita a ocho semanas

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha anunciado hoy que su partido apoyará la prórroga del estado de alarma dentro de 15 días si ésta se limita a "ocho semanas" en vez de los seis meses que quiere el Gobierno de Pedro Sánchez, según ha indicado en un XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar organizado por la CEOE.

Casado ha exigido para ello que el Ejecutivo acometa un "plan B jurídico" que el principal partido de la oposición reclama desde abril. Ha propuesto una modificación urgente de la ley de Salud Pública para permitir la limitación de la movilidad en situaciones de pandemia.

El líder del PP recordó que fue un compromiso de la propia vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en la cuarta prórroga y que el propio Sánchez habló de ello en la sexta y última prórroga de la primera ola del coronavirus. "La modificación de una ley en vigor sería más rápida y permitiría hacerlo en lectura única en esas ocho semanas", ha subrayado.

Casado ha hecho hincapié previamente que la oposición remó "durante dos meses" en la anterior ola dando su apoyo al Ejecutivo de Sánchez. Además, ha resaltado que el PP siempre está abierto a pactos de Estado "de más radio" como el que se acaba de cerrar sobre las pensiones y que mañana se votará en el Congreso con el voto favorable de los populares.

Un nuevo pacto sanitario

Al hilo de ello, ha recordado que el PP reclama desde hace tiempo un pacto sanitario que se focalizase en la creación de una nueva agencia nacional. También ha reclamado "de manera urgente" la rebaja del IVA en las mascarillas -ahora es del 21%- o las pruebas de control del coronavirus en los acceso aeroportuarios. Por ello, ha ofrecido la mano tendida al Gobierno pues "en el tema de salud hay que bajar la niebla".

Casado ha adelantado que este domingo planteó a Sánchez estas condiciones en una conversación telefónica y que sus respectivos jefes de Gabinete buscan un hueco esta semana para que ambos tengan "la oportunidad de hablar" de nuevo.

El jefe del principal partido de la oposición hizo cinco aseveraciones tras la aprobación del estado de alarma por parte del Gobierno este domingo. En primer lugar, la constatación de que se trata de "un gran fracaso" pues Sánchez dijo en verano que ya se había derrotado al virus. "No se dijo la verdad o había otra agenda oculta", ha constatado.

En segundo lugar, ha insistido en que la responsabilidad en materia de pandemias es del Gobierno de la nación, por lo que "no tiene mucho sentido" delegar esa función en las comunidades. "Eso no es gobernanza", le ha advertido a Sánchez antes de pedirle que no se parapete en las CCAA "para que haya 17 mandos regionales".

"Sujeto a control parlamentario"

A continuación, Casado ha hecho hincapié en que el estado de alarma es una excepcionalidad, "pero desde luego no para seis meses" pues esta herramienta constitucional "siempre tiene que estar sujeto a un control parlamentario".

En cuarto lugar, el líder del PP ha insistido en que el actual estado de alarma puede tener "aspectos que podrían ir contra la Constitución", en concreto "agredir la separación de poderes". En este punto, ha subrayado que no se pueden "sustituir" las garantías de libertades fundamentales.

Por último, ha constatado que la medida adoptada por el Ejecutivo contraviene las recomendaciones de la Comisión Europea, "la última del mes de mayo", ya que Bruselas aboga porque esta medida dure "lo mínimo posible". La misma percepción que tiene la Comisión de Venecia, organismo del Consejo de Europa, cuando se posición en octubre sobre la alarma decretada en Hungría.