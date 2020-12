Grupos burbuja y sin apenas salidas: así será la Navidad en las residencias de mayores

Los mayores están siendo el colectivo más golpeado por la pandemia de covid-19. Solo en las residencias españolas han fallecido por coronavirus o síntomas compatibles con la enfermedad 24.080 ancianos. Ahora, con la llegada de la Navidad, vuelven a sufrir más que nadie las consecuencias de las restricciones decretadas para frenar el avance de la enfermedad.

La complicada situación epidemiológica sumada a estas medidas ha provocado que muchos mayores y sus familiares decidan que los residentes no abandonen el centro por estas fechas para evitar situaciones de riesgo. "No hay muchas solicitudes de mayores que quieran pasar las navidades fuera de la residencia. Se han recibido, pero no ha sido como otros años", explican a Vozpópuli desde el Grupo ORPEA, que cuenta con 47 centros repartidos por toda España.

Preguntados por cómo se desarrollarán en sus residencias las celebraciones propias de estas fechas, desde ORPEA señalan que las cenas se harán "separando por grupos burbuja, manteniendo la distancia social y siguiendo las normas de higiene". "Dependiendo de los días que vayan a estar fuera, a la vuelta seguimos con los protocolos de ingreso, con pruebas PCR y demás", añaden. La situación, en cambio, difiere entre los residentes: algunos ya tienen anticuerpos mientras que otros todavía siguen muy expuestos al contagio.

Para tratar de alegrar estas fechas a los mayores que decidan quedarse en los centros han realizado actividades como el diseño y la puesta del árbol de Navidad o la grabación de vídeos en el que los residentes felicitan las fiestas a sus familiares. Además, contarán con un menú especial para las comidas de los días festivos que ha sido diseñado por Diego Guerrero, chef con dos Estrellas Michelin.

Grupos burbuja y salidas restringidas

Al no existir actualmente un criterio único, cada comunidad autónoma ha estipulado un protocolo siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, entre las que se encuentra crear un grupo de convivencia estable, restringir las salidas solo a un domicilio o realizar una prueba de detección del virus antes de volver a la residencia. En la Comunidad de Madrid los mayores podrán salir de los centros durante la Navidad, pero las normas que se deben seguir dependen de la inmunidad que tenga cada residente.

En Cataluña, con el fin de evitar contagios durante estas fechas, el Departamento de Salud de la Generalitat ha establecido un protocolo por el que a partir del lunes 21 de diciembre se realizarán test de antígenos a todos los residentes de los centros de la región. Además, desde el Govern piden que las salidas sean de tres días o más y no se autorizan las salidas encadenadas con distintos familiares.

Por otra parte, el protocolo elaborado por la Consellería de Política Social de Galicia establece que durante estas fiestas solo se permitirá una salida de la residencia, aunque piden evitar que los mayores abandonen sus centros y si lo hacen sea para convivir con un único grupo de personas.