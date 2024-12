Moncloa miente en sus argumentarios internos: el hermano de Sánchez no se ha sometido a una comisión de investigación

Un error de mailing por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación sacó a la luz este martes parte del argumentario del Gobierno para encarar algunos de los asuntos más espinosos a los que han de enfrentarse los ministros. Recursos retóricos para saber qué responder cuando sean preguntados por el exministro José Luis Ábalos, por el principal comisionista de la trama con epicentro en el Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama; o por quien fuera asesor personal del ex número dos del PSOE (y quien da nombre al caso), Koldo García Izaguirre. Pero no sólo eso. También por un supuesto bulo vertido por Carlos Mazón sobre las ayudas a los afectados por la DANA o por los correos del novio de Isabel Díaz Ayuso, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, o el ya exsecretario general de los socialistas madrileños, Juan Lobato.

Ideas incluidas en un total de 12 documentos que fueron enviados a las 10:18 horas de la mañana de este lunes bajo el asunto Argumentarios y posibles preguntas (actualizado). Además de los asuntos expuestos, en dichos archivos de Word también se daban pautas sobre qué responder a la prensa sobre la situación procesal de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, o sobre su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón. En el caso de este último, no obstante, los razonamientos aportados por la Secretaría de Estado de Comunicación partían de una premisa errónea, o cuando menos engañosa, dado que el hermano de Pedro Sánchez nunca se ha enfrentado a una comisión de investigación como tal.

Sí a una "comisión informativa especial no permanente" –un proceso parlamentario mucho más descafeinado que la comisión de investigación que, por ejemplo, indaga en el caso Koldo en el Senado– que la Diputación de Badajoz cerró el pasado 28 de junio sin grandes averiguaciones. Lógicamente, el farragoso nombre oficial de la figura parlamentaria invitaba a su síntesis en otro concepto mucho más extendido. "A lo largo de todo este proceso no se ha revelado el menor indicio de irregularidades por parte de las instituciones encargadas de investigarlas. La Diputación de Badajoz abrió una comisión de investigación al respecto", se puede leer en los argumentarios de Moncloa.

No obstante, fue el propio director del Área de Presidencia y Relaciones Institucionales de la Diputación de Badajoz, Julián Expósito Talavera, socialista, quien el pasado 9 de mayo, en un correo enviado bajo el asunto Propuesta para comisión informativa especial no permanente para el estudio de la actividad cultural del Programa Ópera Joven, argumentó lo contrario. El e-mail está incluido en uno de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso este periódico.

"En la Junta de Portavoces se le dejó claro al Grupo Popular que, pese al lenguaje sensacionalista de algún medio de comunicación, en el ámbito local no existen las comisiones de investigación, que aquí no se enjuicia la comisión de ningún tipo de actuación delictiva, sino que se trata de la creación de una comisión informativa especial no permanente sobre un asunto concreto que es de competencia provincial, en este caso el Programa de 'Ópera Joven', y se hace en el ejercicio de las funciones de fiscalización y control que la ley otorga el pleno", expuso tajantemente Expósito Talavera, alejando con toda intención ambos conceptos.

Enviado a Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación de Badajoz y líder del PSOE extremeño; Raquel del Puerto, vicepresidenta primera y portavoz socialista; Carmen Yáñez, vicepresidenta segunda; y Ramón Díaz Farias, vicepresidente tercero –todos socialistas–, en el correo incluido por la UCO en sus informes, Expósito Talavera ciñe el plazo de de duración de la Comisión a 30 días. Y el "desarrollo de las actuaciones" de la comisión informativa especial no permanente "a la propuesta de creación del Presidente y al informe del Secretario General". Además, según acotó, "no hay mención alguna a personas en la propuesta porque el objeto ha quedado claramente determinado: se crea la comisión informativa especial no permanente para el estudio de la actividad cultural del Programa 'Ópera Joven', así como de las funciones de la 'Oficina de Artes Escénicas'".

Nueve días de diferencia

No obstante, no es la única mentira o afirmación maquillada que se contiene en los cuatro argumentos aportados por la Secretaría de Estado de Comunicación que dirigirá a partir de ahora Ion Antolín. Como anunció el Gobierno este martes a través de El País, el ya ex dircom de Ferraz sustituirá a Francesc Vallès. "David Sánchez accedió a su puesto en un proceso competitivo que se abrió cuando Pedro Sánchez no era presidente del Gobierno ni secretario general del PSOE", apunta el informe.

Y si bien es cierto que el proceso se abrió con anterioridad a la reelección de Sánchez como líder socialista, también lo es que su hermano se enfrentó al tribunal nueve días después de que reconquistara el PSOE. Porque si Pedro alcanzó la gesta política sobre la que hunde su leyenda de fajador el 18 de junio de 2017, David Azagra –nombre artístico del hermano del presidente del Gobierno– se presentó ante el tribunal que lo eligió como "coordinador de actividades de los Conservatorios de Música" el 27 de junio. Fue el décimo de los 11 candidatos en optar a un puesto remunerado con 13.576,22 euros más 27.655,05 euros en concepto de complementos. Un cargo que, siete años después, ha ascendido hasta los 55.500 euros y alcanzado la denominación de jefe de la Oficina de Artes Escénicas y Música de la Diputación de Badajoz.