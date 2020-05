Interior compra a Correos miles de mascarillas por el doble de su precio de mercado

El Ministerio del Interior ha firmado con Correosun contrato para la adquisición de miles de mascarillas FFP2 a un precio unitario de 4,4 euros, sin IVA. Una cantidad notablemente superior a las de otras licitaciones adjudicadas por el mismo departamento, en el que adquirieron material sanitario con el mismo nivel de protección a un precio de 2,1 euros por unidad. Desde el Ministerio alegan que es de los primeros lotes que se adquirieron, aunque las fechas de la adjudicación coinciden con otras por las que se pagó una cantidad inferior.

Según la información publicada en el Portal de Contrataciones, la Secretaría de Estado de Seguridad formalizó el contrato con Correos el pasado 6 de mayo. En los detalles de la licitación, ambas partes acuerdan la transacción de 50.000 unidades de mascarillas “FFP2 o equivalentes” por un importe máximo de 220.000 euros sin IVA: “4,4 euros/unidad”, detalla la documentación pública. A este importe hay que sumar otros 10,80 euros por 150.000 guantes de protección. En total, 230.800 euros, sin incluir el impuesto de valor añadido.

El contrato tiene diferencias notables respecto a las licitaciones que el Ministerio del Interior ha adjudicado a otras empresas, principalmente en el precio pagado por el material sanitario. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska firmó con Innjoo Technology S.L. el pasado 30 de abril la compra de un millón de mascarillas FFP2 a un precio unitario de 2,1 euros. O lo que es lo mismo, el contrato con Correos tiene un sobrecoste de más del 100% respecto al firmado con Innjoo.

A preguntas de Vozpópuli, Interior justifica esta diferencia de precio en que fue uno de los primeros lotes que adquirieron, de un total de 9,8 millones de mascarillas, cuando el mercado internacional sufría una mayor convulsión y había más desabastecimiento. Aseguran que la transacción se realizó "a principios de abril", sin especificar una fecha concreta, pero que la licitación y el contrato no se han firmado hasta la semana pasada. También afirman que el artículo 37 de la ley de contratación pública permite llevar a cabo acuerdos verbales y anunciar más tarde las licitaciones. La documentación recientemente firmada y publicada, no obstante, no recoge ningún tipo de acuerdo verbal previo o la entrega del material.

Adjudicaciones sin concurso público

Cabe recordar que la administración tiene la potestad de adjudicar los contratos para el suministro de material sanitario sin ningún tipo de concurso público, siempre y cuando se prolongue el estado de alarma. La Secretaría de Estado de Seguridad cuenta con un fondo de contingencia de cuatro millones de euros para la adquisición de elementos de protección frente al coronavirus, tal y como consta en documento oficial firmado el 31 de marzo de 2020.

En el contrato suscrito con la empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., -presidida por Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez-, la Secretaría de Estado de Seguridad justifica la licitación en los siguientes términos: “La empresa Correos se compromete a la ejecución del contrato, con estricta sujeción al suministro del producto de acuerdo con las características técnicas del mismo, cuyo detalle es el siguiente: guantes de protección desechables, UNE 374; mascarillas FFP2 según UNE-EN 149 o equivalente KN95 según GB2626”.

Las dificultades en Correos

A esta venta de Correos hay que sumar las dificultades que ha encontrado la propia empresa de mensajería en la compra de mascarillas para sus empleados: el Ministerio de Transportes les prometió un stock de dos millones de unidades que no llegó a completarse y la empresa pública tuvo que gestionar sus propias adquisiciones. Preguntados por este último contrato con Interior, Correos ha declinado hacer declaraciones y se ha remitido al ministerio que dirige Marlaska para resolver las consultas.

En las últimas semanas, la empresa de mensajería ha comprado por sus propios medios 4,7 millones de mascarillas a Gamma Solutions por 14 millones de euros y tiene pendiente la adjudicación de otro contrato para hacerse con 15,5 millones de pares de guantes y 5,5 millones de pantallas faciales.