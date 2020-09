El mejor amigo de Sánchez cobró 18.000 euros por un informe de diez páginas con copia-pegas

El mejor amigo de Pedro Sánchez, Ignacio Carnicero, cobró 18.000 por un informe de diez páginas plagado de copia-pegas. Carnicero, que el pasado mes de junio fue nombrado director general de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, recibió un contrato a dedo de "consultoría para la conceptualización, definición de la estructura, propuesta de contenido y estudio de instituciones internacionales similares al futuro Museo Nacional de Arquitectura".

Fue el despacho de Ignacio Carnicero, Rica Estudio, el que recibió el 15 de marzo de 2019 este contrato para rescatar ese proyecto, originalmente impulsado durante la etapa del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y que nunca llegó a prosperar. El resultado de este trabajo debería haber sido presentado el 20 de noviembre del pasado año.

El contrato se formalizó por un importe de 14.990 euros más IVA: 18.137,90 euros. Según ha develado este lunes el diario ABC, le informe está plagado de plagios. El texto, de 3.400 palabras, contiene dos páginas de copia-pega extraídas de un catálogo.

El estudio de Carnicero asegura que "después de un estudio pormenorizado y visitas a varios espacios"», posibles ubicaciones para el museo que el informe no cita, "se propone el Palacio de Zurbano". Casualmente, este inmueble, que se localiza en el madrileño barrio de Chamberí, propiedad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Traducir, copiar y pegar

A continuación, Carnicero describe el edificio y c¡ta al principio como fuente la Fundación COAM, del Colegio de Arquitectos de Madrid, para lo que copia y pegar un texto sin más.

En otra parte del informe, bajo el nombre de "Instituciones Internacionales de Difusión de la Arquitectura. Informe comparativo", suma 117 páginas. Sin comparar museos, sino enumerar y copiar contenido de sus páginas web, es una simple traducción de los contenidos oficiales de museos, incluso sin cambiar los tiempos en primera persona.

Según indica ABC, cuando Carnicero "estudia" el centro nacional de arquitectura y diseño de Suecia, ArkDes, en Estocolmo, el informe dice: "Nuestra misión es aumentar el conocimiento y cultivar el debate sobre cómo la arquitectura y el diseño afectan nuestras vidas como ciudadanos". El texto es una traducción literal de la web oficial de ArkDes (www.arkdes.se): "Our mission is to increase knowledge of and cultivate debate about how architecture and design affect our lives as citizens".

Por el momento el Gobierno guarda silencio al respecto. Ni el Ministerio de Fomento, dirigido por José Luis Ábalos, ni el propio Carnicero han explicado por qué se produjo este contrato ni los copia-pegas.