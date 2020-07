Mascarilla obligatoria en Madrid: ¿qué se puede y qué no se puede hacer?

Luego de que finalizara el estado de alarma a mediados del pasado mes de junio, la pandemia del coronavirus ha remontado en número de casos, hasta el punto de tener nuevos brotes en las distintas comunidades autónomas de España.

A pesar de que el uso obligatorio de las mascarillas en lugares públicos se había decretado en la mayoría de las comunidades autónomas, Madrid era una de las últimas regiones en la que esta decisión no había sido tomada. No obstante, el martes 28 de julio se decidió que este jueves 30 empezara el uso obligatorio de las mismas en espacios públicos, además de ciertas limitaciones para el ocio nocturno.

El fin de semana del 26 de julio, la Comunidad de Madrid finalizó con 11 brotes activos y más de 500 contagiados de covid-19, mostrando una tendencia que indicaba que los números de brotes y contagios iban a continuar en ascenso.

¿Qué se puede y qué no se puede hacer en Madrid?

Mascarillas en espacios públicos: a partir de este jueves todas las personas que se encuentren en la Comunidad de Madrid deben usar las mascarillas obligatoriamente en los distintos espacios públicos (incluso si se respeta el distanciamiento físico), a excepción de niños y niñas menores de seis años, personas que estén realizando actividades físicas al aire libre o personas que no puedan usarla por motivos médicos.

Reuniones y ocio nocturno: tanto en el interior como en el exterior de los locales públicos, los grupos se limitarán a un máximo de 10 personas. Asimismo, las terrazas y locales de ocio nocturno podrán abrir hasta la 1:30 horas, y la entrada o admisión de los clientes será como máximo hasta la 1:00.

De igual forma, en el momento de ingresar a dichos locales, los usuarios deben dar sus datos de DNI/NIE, así como de su localización para facilitar su contacto y rastreo, en caso de que posteriormente se registre un brote en ese lugar.

Rastreadores, pruebas PCR e IFEMA

La Comunidad de Madrid cuenta con 180 rastreadores. Sin embargo, se quiere aumentar este número (al menos hasta 360), e incluso ampliar la cantidad de pruebas PCR que se realizan diariamente.

Asimismo, dos de los pabellones de IFEMA se reabrirán para habilitarse como hospital de emergencia para casos de coronavirus, mientras que el resto de las instalaciones del recinto permanecerán funcionando con normalidad.

'Cartilla covid-19'

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informó que tiene pensado crear una 'cartilla covid-19', que esperan que se empiece a utilizar en septiembre, y que tiene como objetivo recabar datos de los ciudadanos y verificar si estos han padecido en algún momento la enfermedad y presenta anticuerpos frente al virus. De igual manera, Ayuso comentó que la con la 'cartilla covid-19' se tratará de evitar confinamientos y que las personas que hayan pasado la enfermedad y hayan generado anticuerpos puedan continuar haciendo "su vida normal" al poder ingresar a lugares como el cine, museos o gimnasios.

Ante el COVID estudiamos soluciones como un proyecto piloto de cartilla, temporal, según vaya el virus. Que aglutine datos y afine en políticas públicas, algo positivo en una epidemia.Además, deja vía libre para estudiar medidas para los más vulnerables. — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 28, 2020

No obstante, a pesar de esta idea, esta propuesta no ha sido recibida de la mejor manera por distintas organizaciones sanitarias, como el presidente de la Sociedad Española de Inmunología (SEI), Marcos Lóspez Hoyo, quien ha comentado que "a día de hoy, la cartilla covid no tiene utilidad, porque, cuando una persona ha pasado la enfermedad, no sabemos ni cuánta inmunidad ha generado y ni por cuánto tiempo".

Asimismo, el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha comentado que la 'cartilla covid-19', "no es ningún pasaporte de inmunidad y no busca generar privilegios, ni beneficios en nadie". De igual forma, Aguado agregó que "lo único que se busca es tener información ordenada, adecuada y actualizada de las personas, que se han ido realizando test, PCR o pruebas rápidas, con su fecha y el resultado, para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid y para el uso del ciudadano, si lo considera oportuno"