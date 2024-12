Marga Prohens cuenta en un vídeo que padece esclerosis múltiple: "Vivo la vida con pasión"

La presidenta de Baleares, Marga Prohens, participa en un vídeo en el que relata que padece esclerosis múltiple, una enfermedad de la que está diagnosticada desde los 19 años y que ha marcado su "forma de entender la vida". "Vivo la vida con pasión", explica. Prohens, de 42 años, que a su vez relata un cortometraje titulado 'Hoy no es siempre', en el que interviene junto a otras personas con esclerosis, que supo que padecía esa dolencia crónica durante su etapa de estudiante universitaria en Barcelona, "empezando la vida".



La líder del PP balear y jefa del ejecutivo autonómico ha compartido en redes sociales el fragmento del vídeo en el que explica su vivencia, con un texto en el que subraya que no quiere ser "referente de nada" y ensalza el trato que ha recibido por parte de los profesionales sanitarios y la suerte de que la enfermedad no le impide mantener una vida plena. "Yo estoy bien", remarca.

Esta es mi historia. Jamás lo había contado antes por pudor, porqué no soy referente de nada, pero no puedo estar más que agradecida y orgullosa de nuestra sanidad, de las mejoras en los tratamientos de la esclerosis múltiple y a redes como las de hoy en el Teatro Pereira y el… pic.twitter.com/ApRoTVxKJc — Marga Prohens (@MargaProhens) December 3, 2024



En la entrevista, durante la que no puede evitar las lágrimas, expone cómo preguntó al médico: "¿Y esto cómo se cura?", ante lo que recibió la respuesta: "Esto no se cura", lo que la obligó a hacerse a la idea de que la esclerosis múltiple la va a "acompañar siempre". "La palabra crónica a los 19 años es muy dura (...) niegas, tu cuerpo responde a la negación y pasas de la pena a los miedos", relata Prohens.



Destaca la "rabia" que le dio que un enfermo le dijera que algún día agradecería a la vida su enfermedad y sostiene que ahora sí agradece que su dolencia la haya reforzado para vivir "con pasión" su carrera política, sus relaciones personales y su dedicación y entrega la responsabilidad de estar al frente del Govern balear.



"Me define", admite antes de ensalzar a la sanidad pública maravillosa e insistir en que, por pudor, no quiere erigirse en ejemplo. Prohens, que siempre había evitado detenerse en comentar una enfermedad que se sabía que padecía, ha hecho público su testimonio en Ibiza, en el acto 'Mil maneras de luchar: un encuentro inspirador'.