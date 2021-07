La presidenta del consejo de administración de RTVM, Celia Ferrero, y el director general de Telemadrid, José Pablo López, han enviado este miércoles una carta a todos los grupos de la Asamblea regional, a la que ha tenido acceso Vozpópuli, en la que cargan contra el proyecto de reforma del ente público que ha aprobado Isabel Díaz Ayuso al no haber, según su criterio, ninguna medida para mejorar la gestión del mismo.

"En su texto no se contempla ninguna medida para mejorar la gestión y dotar de mayor eficiencia al uso de los recursos públicos que se destinan a la misma, ni tampoco para garantizar la independencia y la neutralidad de la cadena", advierten Ferrero y López antes de subrayar que la reforma de Telemadrid parece tener, "como único fin y motivación", sustituir a este último y eliminar competencias del propio Consejo de Administración "para transferirlas a un administrador provisional".

Los dos miembros de la dirección de Telemadrid hacen hincapié en que la propia exposición de motivos de esa proposición "no identifica la causa real" que justifica la modificación propuesta por el Ejecutivo de Ayuso, "limitándose a referirse, de forma vaga e incorrecta, a supuestos de hecho que no se han producido, toda vez que no han transcurrido los seis años del mandato legalmente previsto para los órganos de dirección y administración de esta sociedad pública".

José Pablo López, director general de Telemadrid

El movimiento que ha impulsado el Ejecutivo autonómico pasa por impulsar un cambio legal que acorte el mandato del director general de la radio-televisión pública de seis a cuatro años. Eso implicaría la salida de López, quien fue designado en enero de 2017 hasta el mismo mes de 2023, pero que con el nuevo texto vería acortado su mandato en 24 meses. Por tanto, a estas alturas ya habría concluido.

La proposición de ley de los 'populares' no afectaría a la elección del ‘jefe’ de este medio de comunicación, que se seguiría realizando, primero, mediante un concurso de méritos y, posteriormente, con la ratificación del ganador en la Asamblea con mayoría absoluta en vez de los 2/3 como hasta ahora.

Grupo de trabajo sobre Telemadrid

Tanto Ferrero como López consideran "necesario" iniciar de "forma inmediata" un diálogo entre RTVM y los representantes de los grupos políticos, con el fin de abordar la mejora de aspectos como "la gestión de la sociedad, la transparencia, el buen gobierno corporativo, la dimensión y optimización del gasto público, la objetividad e independencia, la neutralidad informativa, la pluralidad".

Por ello, proponen constituir en la Asamblea un grupo de trabajo o ponencia que, en un plazo "máximo" de tres meses, "defina y redacte" un documento con una serie de actuaciones que serán de "obligado cumplimiento" para RTVM. Eso sí, advierten de que ese trabajo parlamentario debería ser efectuado "de forma previa" a cualquier tipo de modificación legislativa de la ley, por lo que sugieren una paralización del proyecto.