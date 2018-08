Madrid ya instala las señales para prohibir el paso a las “zonas de acceso restringido del centro”

En el mes de julio la calzada de gran parte del centro de la ciudad de Madrid, en concreto un ‘círculo’ de 10 kilómetros, apareció pintada con una línea roja. Miles de conductores tendrán prohibido atravesar esa línea desde el próximo mes de noviembre, salvo que quieran ser multados.

Carmena y su equipo de Gobierno quieren que los ciudadanos se vayan acostumbrando y el lunes comenzaron a colocar 61 grandes carteles en las principales puertas de entrada a la futura “Área de acceso restringido de prioridad residencial y bajas emisiones Madrid Central”.

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos, considera que el objetivo de luchar contra la contaminación es bueno, pero el procedimiento es complicado y confuso. “No hacemos más que recibir consultas de los automovilistas”, añade.

Señala que con la nueva normativa se evitará la contaminación, pero aún funcionarán uno de cada cuatro automóviles ‘sucios’, los de los dueños de los coches que viven en la zona. Se queja de que la norma habla de restricciones e incentivos y solo conocemos las “restricciones”. No hay incentivos.

Madrid Central tiene una superficie de 472 hectáreas e incluye las actuales áreas de prioridad residencial de Letras, Cortes, Embajadores y Ópera (donde ya no se puede circular si no eres residente).

Se sumarán a esta nueva área de restricciones los barrios de Justicia y Universidad, es decir todo el distrito de Centro. Ir con el coche será arriesgarse a una multa de 90 euros, aunque aún están trabajando en el baremo de sanciones.

La limitación serán las calles Alberto Aguilera, glorieta de Ruiz Jiménez, Carranza, Sagasta, glorieta de Bilbao, Génova, plaza de Colón, Paseo de Recoletos, plaza de Cibeles, Paseo del Prado, plaza de Cánovas del Castillo, glorieta de Carlos V, Ronda de Atocha, Ronda de Valencia, glorieta de Embajadores, Ronda de Toledo, glorieta de la Puerta de Toledo, Ronda de Segovia, Cuesta de la Vega, Mayor, Bailén, plaza de España, Princesa y Serrano Jover.

Si la izquierda pierde las elecciones, no habrá marcha atrás. El centro derecha ya había asumido que el centro se iba a cerrar y lo único que hicieron los gobiernos del PP fue retrasar al máximo la decisión, que finalmente la ha tomado el Gobierno de Ahora Madrid, que están encantados. El cierre del centro a los coches contaminantes es una fiebre europea para proteger la salud.

Madrid Central se pondrá en marcha en noviembre de este año. Habrá un control manual e informativo. “En una segunda fase, -señala el Ayuntamiento- comenzará a controlarse con cámaras de tráfico y durante dos meses no se denunciará, aunque sí se enviará una carta si se ha producido un acceso indebido a la zona. En caso de reiteración, se enviará una carta cada quince días.

Estarán autorizados a circular, según el Ayuntamiento, “los vehículos de personas empadronadas, que podrán estacionar en su barrio como hasta ahora, y los invitados de las mismas; y los vehículos con etiqueta ambiental CERO y ECO”.

“Los que tengan etiquetas B o C –señalan- sólo podrán entrar para aparcar en un garaje privado, reserva o aparcamiento de uso público. También podrán acceder los vehículos de invitados de residentes, las personas con movilidad reducida, los servicios esenciales, los titulares de plazas de garaje y profesionales con limitaciones”.

Fuentes municipales señalan que la puesta en marcha de este proyecto “reducirá en aproximadamente un 40% la emisión de dióxido de nitrógeno (NO 2 ) en el centro de la ciudad”.

“Se eliminará –afirman- un 20% del tráfico, lo que unido al resto de medidas, supondrá una reducción del 37% en los kilómetros recorridos en el distrito de Centro de los vehículos más contaminantes”.

La medida también busca “mejorar los niveles de ruido, favorecerá el acceso al Centro en transporte público, bicicleta y vehículos menos contaminantes y concederá más espacio al peatón”, según el equipo de Gobierno.

El Ayuntamiento aclara algunas dudas sobre quienes podrán circular:

A los vehículos de carsharing se les aplica la norma general. También se aplicará la norma general a los vehículos de actividades y establecimientos ubicados enMC, con la excepción de los turismos de autoescuelas, que podrán acceder con etiqueta B hasta 2020. También tendrán un tratamiento especial los talleres de reparación de vehículos.

El acceso a Madrid Central está plenamente garantizado a través del sistema de transporte público colectivo.

El equipo de Gobierno ha comenzado una serie de conversaciones con los vecinos y los empresarios para explicarles la operación. De forma paralela Madrid Central pondrá en marcha una campaña informativa en medios de comunicación y soportes en calle, acompañada de información impresa en las oficinas municipales, según el equipo de Ahora Madrid.

El calendario de las restricciones a los coches

A partir del 1/1/2020. Los residentes no podrán gestionar invitaciones de acceso a esta zona para vehículos que carezcan del distintivo ambiental.

No podrán acceder a los PAR (aparcamientos residentes) vehículos que carezcan del distintivo ambiental.

No podrán circular por el interior de Madrid Central los siguientes vehículos de hasta 3.500 kilogramos que carezcan del distintivo ambiental:

– Vehículos de servicios públicos esenciales (Policía, bomberos, ambulancias, asistencia sanitaria domiciliaria o grúa municipal).

– Vehículos de contratistas que presten servicios públicos (limpieza, retirada de residuos, mantenimiento y conservación de vías públicas, etc).

– Vehículos que presten servicios de urgencias y atención domiciliaria (suministros de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones).– Vehículos de transporte público colectivo y asistencia técnica al mismo.

– Vehículos comerciales e industriales con autorización del SER.

– Furgonetas que presten servicios o entreguen o recojan suministros.

– Vehículos autorizados para actos en la vía pública.

A partir de 1/1/2022. Los anteriores vehículos con distintivo B no podrán circular por el interior de Madrid Central.

A partir del 1/1/2023 no podrán circular por el interior de Madrid Central los siguientes vehículos de más de 3.500 kilogramos que carezcan del distintivo ambiental:

– Vehículos de servicios públicos esenciales (Policía, bomberos, ambulancias, asistencia sanitaria domiciliaria o grúa municipal).

– Vehículos de contratistas que presten servicios públicos (limpieza, retirada de residuos, mantenimiento y conservación de vías públicas, etc).

– Vehículos que presten servicios de urgencias y atención domiciliaria (suministros de agua, gas, electricidad o telecomunicaciones).

– Vehículos de transporte público colectivo y asistencia técnica al mismo.

– Vehículos comerciales e industriales con autorización del SER.

– Vehículos que presten servicios o entreguen o recojan suministros.

– Vehículos autorizados para actos en la vía pública.

A partir de 1/1/2025 los anteriores vehículos con distintivo B no podrán circular por el interior de Madrid Central.

Tampoco podrán circular los vehículos de residentes que carezcan del distintivo ambiental (salvo los históricos o vehículos que trasladen a personas con movilidad reducida).

En todas las vías de la ciudad.

-A partir del 1/1/2025. No podrán circular por ninguna vía de la ciudad los vehículos que carezcan del distintivo ambiental.

Turismos y furgonetas ligeras

Gasolina: Anteriores a 1/1/2000. Gas Oil: Anteriores a 1/1/2006.

Vehículos de más de 8 pasajeros. y pesadosanteriores a 1/1/2005.

En áreas de estacionamiento regulado.-A partir del 1/1/20. No podrán circular por las Áreas de Estacionamiento Regulado los vehículos que carezcan del distintivo ambiental.

Excepciones. Residentes y Vehículos de apoyo EMT: Hasta el 31/12/2024.

Vehículos con tarjeta de comerciales e industriales: Hasta el 31/12/2021. Vehículos de 2 y 3 ruedas: A determinar.

Taxis y VTC.- A partir del 1/1/2023. No podrán circular por ninguna vía de la ciudad los autotaxis y VTC que carezcan del distintivo ambiental y los clasificados como B. A partir del 1/1/2028. No podrán circular por ninguna vía de la ciudad los autotaxis y VTC con distintivo C.

Excepción: Acondicionados para sillas de ruedas: Hasta el 31/12/2025.