Ayuso dice que llevar mascarilla será tan normal como “beber y conducir”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que llevar mascarilla será tan normal como “beber y conducir”. Así lo ha indicado en una entrevista en Antena 3 la dirigente popular después de haber anunciado este pasado martes que está estudiando hacer obligatorio el uso de material sanitario.

Ayuso ha insistido en la importancia de seguir las recomendaciones sanitarias y usar mascarilla, que por el momento es obligatoria en el transporte público y “muy recomendable” en otros espacios. Por ello, desde este lunes la Comunidad está repartiendo –por medio de las farmacias- mascarillas: más de 1.100.000 hasta el momento.

La Comunidad de Madrid está ultimando el documento para pasar a la fase 1 de la 'desescalada', según ha indicado la presidenta, que ha indicado que el hándicap de la región es la enorme densidad de población: "Las grandes ciudades tendrán la tesitura de salir o no por si hay rebrotes, y si los hay debemos procurar que sean los menos posibles con los pacientes que más fuertes y la sanidad preparada".

El objetivo para Ayuso es "estudiar cómo llegar a la libertad y no cómo prohibir costantemente", ha aseverado. Para la presidenta hay razones claras por las que permitir el paso de fase. Por ejemplo, el hecho de que Madrid esté por debajo de la media de contagios, el hospital de Ifema está listo para volver a instalarse, la Comunidad está construyendo un nuevo hospital que estaría en otoño, han triplicado las camas de UCI, han puesto en marcha una estrategia de estudio serológico y están implantando circuitos covid-19 en los hospitales.

Posible pacto de PSOE y Cs

Díaz Ayuso ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional.

"No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE", ha contestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, declaró este lunes públicamente que esa posibilidad no estaba sobre la mesa, defendió que el Ejecutivo madrileño es "sólido" y que aquellos que querían hacerlo caer se iban a "quedar con las ganas".